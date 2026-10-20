Pronostico Luciano Darderi-James Duckworth: analisi e scommesse tennis, 2° turno ATP 250 Almaty del 21-10-2026

Pronostico Darderi-Duckworth 21 ottobre 2026
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20 Ottobre 2026

In Turchia Luciano Darderi si prepara al 2° turno del ATP 250 Almaty di tennis dove sfiderà un avversario insidioso come l’australiano James Duckworth che sulle superfici veloci sa esaltarsi e dare il meglio di se. Pronostico Darderi-Duckworth 21 ottobre 2026.

Pronostico Darderi-Duckworth 21 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-James Duckworth, match di tennis valido per ATP 250 Almaty in Turchia.

Classe 1992, l’australiano James Duckworth ha vinto una bella partita all’esordio con Miomir Kecmanovic, prevalendo con il punteggio di 6-4 6-3 per il successo n. 27 della stagione a fronte di 26 sconfitte: al momento, il connazionale di Alex De Minaur occupa il 73° posto nel ranking ATP.

Luciano Darderi, subito eliminato qui ad Almaty nel doppio con Etcheverry, spera di ottenere un risultato positivo in singolare che lo riporti nella top 20 della classifica dopo esserne uscito nell’ultimo periodo: il nostro connazionale non ha brillato nella trasferta asiatica che l’ha visto uscire al 2° turno sia a Tokyo che a Shanghai.

Pronostico Darderi-Duckworth 21 ottobre 2026

Pronostico Darderi-Duckworth 21 ottobre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-James Duckworth?

La sfida valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Almaty, si gioca mercoledì 21 ottobre alle ore 08:30 italiane. L’incontro viene trasmesso sui canali dedicati al tennis, in particolare Sky Sport Tennis (canale 203) o tramite il servizio Sky Sport Plus, in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Luciano Darderi-James Duckworth

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Luciano Darderi-James Duckworth
21/10/2026
22:00
Bookmaker12
1.752.00
1.751.96
1.752.00
1.801.91
1.752.00

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-James Duckworth

In questo primo confronto diretto riteniamo che le condizioni di gioco veloci indoor siano quelle preferite da Duckworth, capace di sconfiggere Flavio Cobolli in Kazakistan un anno fa. Favoriamo l’australiano, che non ha mai sfidato Darderi in carriera.

PRONOSTICO: VITTORIA DUCKWORTH @2.00

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