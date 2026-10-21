Pronostico Mattia Bellucci-Terence Atmane: analisi e scommesse tennis, 2° turno ATP 250 Almaty del 22-10-2026

Pronostico Bellucci-Atmane 22 ottobre 2026
Pronostici Tennis
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21 Ottobre 2026

Continua il torneo di tennis ATP 250 Almaty in Kazakistan dove Mattia Bellucci agli ottavi di finale si troverà di fronte Terence Atmane, con l’azzurro che apre favorito, ma attenzione a sottovalutare il transalpino. Pronostico Bellucci-Atmane 22 ottobre 2026.

Pronostico Bellucci-Atmane 22 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Mattia Bellucci-Terence Atmane: match di tennis valido per ATP 250 Almaty in Kazakistan.

Protagonista di una stagione ben al di sotto delle aspettative, il 24enne transalpino, Terence Atmane, ha esordito con l’affermazione per 7-6 (7-5) 6-2 ai danni di Rinky Hijikata in Kazakistan, raccogliendo così la vittoria n. 20 dell’anno a fronte di 27 sconfitte.

Mattia Bellucci vanta addirittura il doppio dei successi (40) nel 2026 rispetto al suo prossimo avversario ed è in serie positiva da sei incontri dopo aver trionfato la scorsa settimana nel Challenger di Jinan.

Pronostico Bellucci-Atmane 22 ottobre 2026

Pronostico Bellucci-Atmane 22 ottobre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Mattia Bellucci-Terence Atmane?

Il match valido per il secondo turno dell’ATP 250 di Almaty, si può vedere in diretta TV esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW e Tennis TV.

Migliori  quote per Mattia Bellucci-Terence Atmane

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Mattia Bellucci-Terence Atmane
22/10/2026
22:00
Bookmaker12
1.522.40
1.572.26
1.592.29
1.572.25
1.582.29

Le nostre scommesse su Mattia Bellucci-Terence Atmane

Le tante energie spese da Bellucci negli ultimi dieci giorni ci portano a non escludere il colpaccio di Atmane, vittorioso nell’unico confronto diretto andato in scena a Melbourne nel 2025.

PRONOSTICO: ATMANE +2.5 @1.67

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