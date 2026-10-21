Continua il torneo di tennis ATP 250 Almaty in Kazakistan dove Mattia Bellucci agli ottavi di finale si troverà di fronte Terence Atmane, con l’azzurro che apre favorito, ma attenzione a sottovalutare il transalpino. Pronostico Bellucci-Atmane 22 ottobre 2026.

Pronostico Bellucci-Atmane 22 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Mattia Bellucci-Terence Atmane: match di tennis valido per ATP 250 Almaty in Kazakistan.

Protagonista di una stagione ben al di sotto delle aspettative, il 24enne transalpino, Terence Atmane, ha esordito con l’affermazione per 7-6 (7-5) 6-2 ai danni di Rinky Hijikata in Kazakistan, raccogliendo così la vittoria n. 20 dell’anno a fronte di 27 sconfitte.

Mattia Bellucci vanta addirittura il doppio dei successi (40) nel 2026 rispetto al suo prossimo avversario ed è in serie positiva da sei incontri dopo aver trionfato la scorsa settimana nel Challenger di Jinan.

Guida TV Tennis: dove vedere Mattia Bellucci-Terence Atmane?

Il match valido per il secondo turno dell’ATP 250 di Almaty, si può vedere in diretta TV esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW e Tennis TV.

Migliori quote per Mattia Bellucci-Terence Atmane

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Mattia Bellucci-Terence Atmane

Le tante energie spese da Bellucci negli ultimi dieci giorni ci portano a non escludere il colpaccio di Atmane, vittorioso nell’unico confronto diretto andato in scena a Melbourne nel 2025.

PRONOSTICO: ATMANE +2.5 @1.67

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.