L’incontro di tennis, valido per i quarti dell’ATP 250 di Lione tra Luca van Assche e la testa di serie n. 6, Lorenzo Musetti, è in programma venerdì 23 ottobre alle ore 20:30. Pronostico Musetti-van Assche 23 ottobre 2026.

Pronostico Musetti-van Assche 23 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Luca van Assche: match di tennis valido per ATP 250 Lione in Francia.

Lorenzo Musetti vede finalmente la luce in fondo al tunnel in un 2026 in cui ha giocato appena 34 incontri a causa di ricorrenti infortuni, ultimo dei quali la frattura dell’anulare destro in allenamento a Tokyo: inevitabile la discesa in graduatoria e l’addio alla possibilità di giocare le ATP Finals per il secondo anno consecutivo dopo essersi qualificato per l’ultima edizione, ma la reazione a Lione dove ha sconfitto agevolmente Matteo Arnaldi e Moise Kouamé fa pensare che il peggio sia alle spalle.

Dall’altra parte della rete c’è Luca Van Assche, numero 48 del ranking mondiale. Il giocatore francese classe 2004 ha vissuto una stagione di alto livello vincendo quattro challenger, di cui tre sul cemento tra Quimper (gennaio), Lille (febbraio) e Quebec City (agosto), ed il titolo sulla terra dell’Estoril. A Lione il ventiduenne transalpino ha esordito contro il connazionale Clement Tabur (7-6, 6-3) per poi rimontare Valentin Vacherot (2-6, 6-4, 6-4).

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Luca van Assche?

L’incontro tra Lorenzo Musetti e Luca Van Assche è il quinto in programma sul campo centrale a partire dalle 12.00 dopo Cash/Glasspool-Behar/Paris, Moutet-Paul, Altmaier-Fritz e Cobolli-Nakashima, match che non inizierà prima delle 19.00. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Luca van Assche

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Luca van Assche

Il francese ha vinto l’unico precedente tra i due disputato agli Australian Open 2024 e terminato 6-0 al quinto. In ogni caso la superficie lenta presente in Francia e le ottime prestazioni offerte finora da Musetti questa settimana ci spingono a schierarci dalla sua parte con convinzione.

PRONOSTICO: MUSETTI -3.5 @1.83

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