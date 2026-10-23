Pronostico Flavio Cobolli-Brandon Nakashima: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis, ATP 250 Lione del 23-10-2026

Pronostico Cobolli-Nakashima 23 ottobre 2026
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23 Ottobre 2026

Il match dei quarti di finale dell’ATP 250 di Lione tra la testa di serie n. 1, Flavio Cobolli, e la n. 5, Brandon Nakashima, è in programma venerdì alle ore 19:00. Pronostico Cobolli-Nakashima 23 ottobre 2026.

Pronostico Cobolli-Nakashima 23 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Brandon Nakashima: match di tennis valido per ATP 250 Lione in Francia.

Flavio Cobolli ha convinto nella giornata di ieri dove, al suo esordio nel torneo, ha portato a casa la partita in due agevoli set contro il veterano Wawrinka. Certo, la carta d’identità dello svizzero la conoscono tutti e tra l’altro quest’ultimo veniva da una battaglia di poco meno di 3 ore in campo vinta il giorno prima al tie-break del terzo contro lo spagnolo Landaluce. Queste partite però, a prescindere dalla circostanze, bisogna comunque vincerle. Cobolli nell’ultimo periodo non ha convinto molto in termini di prestazione in campo e l’incontro contro l’elvetico potrebbe avergli restituito, perlomeno in parte, quella fiducia che ultimamente gli è un po’ mancata.

Brandon Nakashima è apparso decisamente in forma negli ultimi tornei giocati e ha mostrato importanti segnali di miglioramento. Il ranking parla per il portacolori del bel paese, come anche le previsioni di vittoria del resto, ma l’americano non sarà per nulla semplice da scalfire. La testa di serie numero 5 del torneo gioca un tennis costernato da colpi potenti ma è bravo anche nello scambiare da fondo, mostrando in diverse occasioni anche buone doti difensive, qualità che lo rendono difficile da affrontare, soprattutto sui campi veloci dove riesce ad esprimere meglio il suo gioco.

Pronostico Cobolli-Nakashima 23 ottobre 2026

Pronostico Cobolli-Nakashima 23 ottobre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Brandon Nakashima?

L’incontro dei quarti di finale in cui si affronteranno il tennista italiano e lo statunitense sarà il quarto del programma, che si aprirà alle ore 12.00 di domani, venerdì 23 ottobre, sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes: in ogni caso il match si giocherà non prima delle ore 19.00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Brandon Nakashima

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Flavio Cobolli-Brandon Nakashima
23/10/2026
22:00
Bookmaker12
2.751.42
2.601.46
2.651.47
2.631.50
2.651.47

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Brandon Nakashima

Il fatto che la superficie di gioco non sia troppo veloce dovrebbe avvantaggiare Cobolli che però ha perso nell’unico confronto diretto andato in scena sulla terra rossa a Madrid nel 2025. Ci aspettiamo un bel match combattuto.

PRONOSTICO: OVER 23.5 GAMES @1.83

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