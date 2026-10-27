Il match di tennis valido per il 1° turno dell’ATP 500 di Vienna tra la testa di serie n. 4, Flavio Cobolli, e Grigor Dimitrov è in programma martedì alle ore 20:00. Pronostico Cobolli-Dimitrov 27 ottobre 2026.

Pronostico Cobolli-Dimitrov 27 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Grigor Dimitrov, match di tennis valido per ATP 500 Vienna in Austria

Flavio Cobolli è reduce dalla bruciante sconfitta nella semifinale dell’ATP250 di Lione contro l’amico di Coppa Davis, Lorenzo Musetti. Un match nel quale Flavio ha avuto a disposizione ben quattro palle match ma non è riuscito a chiudere.

Dall’altra parte, l’ex n. 3 del mondo Grigor Dimitrov è precipitato alla posizione n. 124 e, nonostante gli ottavi raggiunti a Wimbledon, è apparso in grosso calo come confermato dal bilancio stagionale con ben 18 sconfitte incassate a fronte di sole 12 vittorie. Il bulgaro è arrivato al main draw di questo torneo grazie ad una wild card.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Grigor Dimitrov?

La partita di Flavio Cobolli e Grigor Dimitrov, valida per il primo turno del torneo ATP500 di Vienna, andrà in scena martedì 27 ottobre. Il romano affronterà il bulgaro, in tabellone grazie a una wild card, nell’ultimo match in programma sul campo centrale, non prima delle 20:00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Grigor Dimitrov

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Grigor Dimitrov

L’italiano e il bulgaro si affrontano per la prima volta a Vienna, separati da 118 posizioni in classifica. Cobolli è sesto al mondo, Dimitrov – che è stato anche numero 3 nel 2017 – è scivolato al 124esimo posto. Anche se Cobolli avrà tanta pressione sulle spalle, il Dimitrov attuale non dovrebbe batterlo e consigliamo la vittoria dell’azzurro anche se a quota modesta.

PRONOSTICO: VITTORIA COBOLLI @1.50

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.