Il match di tennis valido per il 1° turno dell’ATP 500 di Vienna tra la testa di serie n. 4, Flavio Cobolli, e Grigor Dimitrov è in programma martedì alle ore 20:00. Pronostico Cobolli-Dimitrov 27 ottobre 2026.
Pronostico Cobolli-Dimitrov 27 ottobre 2026: analisi e statistiche
Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Grigor Dimitrov, match di tennis valido per ATP 500 Vienna in Austria
Flavio Cobolli è reduce dalla bruciante sconfitta nella semifinale dell’ATP250 di Lione contro l’amico di Coppa Davis, Lorenzo Musetti. Un match nel quale Flavio ha avuto a disposizione ben quattro palle match ma non è riuscito a chiudere.
Dall’altra parte, l’ex n. 3 del mondo Grigor Dimitrov è precipitato alla posizione n. 124 e, nonostante gli ottavi raggiunti a Wimbledon, è apparso in grosso calo come confermato dal bilancio stagionale con ben 18 sconfitte incassate a fronte di sole 12 vittorie. Il bulgaro è arrivato al main draw di questo torneo grazie ad una wild card.
Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Grigor Dimitrov?
La partita di Flavio Cobolli e Grigor Dimitrov, valida per il primo turno del torneo ATP500 di Vienna, andrà in scena martedì 27 ottobre. Il romano affronterà il bulgaro, in tabellone grazie a una wild card, nell’ultimo match in programma sul campo centrale, non prima delle 20:00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
Migliori quote per Flavio Cobolli-Grigor Dimitrov
Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.
Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Grigor Dimitrov
L’italiano e il bulgaro si affrontano per la prima volta a Vienna, separati da 118 posizioni in classifica. Cobolli è sesto al mondo, Dimitrov – che è stato anche numero 3 nel 2017 – è scivolato al 124esimo posto. Anche se Cobolli avrà tanta pressione sulle spalle, il Dimitrov attuale non dovrebbe batterlo e consigliamo la vittoria dell’azzurro anche se a quota modesta.
PRONOSTICO: VITTORIA COBOLLI @1.50
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.