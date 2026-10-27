Pronostico Flavio Cobolli-Grigor Dimitrov: analisi e scommesse tennis, ATP 500 Vienna del 27-10-2026

Pronostico Cobolli-Dimitrov 27 ottobre 2026
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27 Ottobre 2026

Il match di tennis valido per il 1° turno dell’ATP 500 di Vienna tra la testa di serie n. 4, Flavio Cobolli, e Grigor Dimitrov è in programma martedì alle ore 20:00. Pronostico Cobolli-Dimitrov 27 ottobre 2026.

Pronostico Cobolli-Dimitrov 27 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Grigor Dimitrov, match di tennis valido per ATP 500 Vienna in Austria

Flavio Cobolli è reduce dalla bruciante sconfitta nella semifinale dell’ATP250 di Lione contro l’amico di Coppa Davis, Lorenzo Musetti. Un match nel quale Flavio ha avuto a disposizione ben quattro palle match ma non è riuscito a chiudere.

Dall’altra parte, l’ex n. 3 del mondo Grigor Dimitrov è precipitato alla posizione n. 124 e, nonostante gli ottavi raggiunti a Wimbledon, è apparso in grosso calo come confermato dal bilancio stagionale con ben 18 sconfitte incassate a fronte di sole 12 vittorie. Il bulgaro è arrivato al main draw di questo torneo grazie ad una wild card.

Pronostico Cobolli-Dimitrov 27 ottobre 2026

Pronostico Cobolli-Dimitrov 27 ottobre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Grigor Dimitrov?

La partita di Flavio Cobolli e Grigor Dimitrov, valida per il primo turno del torneo ATP500 di Vienna, andrà in scena martedì 27 ottobre. Il romano affronterà il bulgaro, in tabellone grazie a una wild card, nell’ultimo match in programma sul campo centrale, non prima delle 20:00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Grigor Dimitrov

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Flavio Cobolli-Grigor Dimitrov
27/10/2026
22:00
Bookmaker12
1.482.60
1.492.50
1.502.55
1.442.63
1.452.70

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Grigor Dimitrov

L’italiano e il bulgaro si affrontano per la prima volta a Vienna, separati da 118 posizioni in classifica. Cobolli è sesto al mondo, Dimitrov – che è stato anche numero 3 nel 2017 – è scivolato al 124esimo posto. Anche se Cobolli avrà tanta pressione sulle spalle, il Dimitrov attuale non dovrebbe batterlo e consigliamo la vittoria dell’azzurro anche se a quota modesta.

PRONOSTICO: VITTORIA COBOLLI @1.50

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