Inizia l’ATP 500 Vienna per Lorenzo Musetti, fresco fresco si vittoria al 250 di Lione e che inizia il torneo austriaco contro un avversario molto insidioso come Frances Tiafoe, con i due tennisti in campo mercoledì mattina. Pronostico Musetti-Tiafoe 28 ottobre 2026.

Pronostico Musetti-Tiafoe 28 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe, match di tennis valido per ATP 500 Vienna in Austria.

Lorenzo Musetti torna in campo dopo essersi sbloccato in terra francese col ritorno al successo grazie alla vittoria del ATP Lione, terzo titolo in carriera per il carrarino dopo i trionfi ad Amburgo e a Napoli del 2022. Una cavalcata da urlo la sua, culminata con la perentoria vittoria in finale ai danni di un esterrefatto Taylor Fritz. Adesso il campione toscano va a caccia della continuità, per chiudere bene la stagione e magari proporre la sua candidatura a guidare l’Italia nelle Finals di Coppa Davis del prossimo mese a Bologna.

Di fronte a Musetti c’è la testa di serie numero 6 del torneo austriaco, Frances Tiafoe, nono al mondo e a sua volta impegnato nello sprint per centrare le ATP Finals. Lo statunitense è reduce dall’eliminazione al terzo turno rimediata da Alejandro Davidovich Fokina a Shanghai e non può permettersi ulteriori battute d’arresto per non incappare in brutte sorprese in ottica Torino.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe?

A detenere i diritti televisivi dell’ATP 500 di Vienna è Sky Sport, che ha l’esclusiva su tutti i tornei di questa categoria. Sono diversi i canali che l’emittente satellitare dedica ai match: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Per quanto riguarda lo streaming, le app di riferimento sono NOW, con abbonamento differente rispetto a quello per i canali satellitari, o Sky Go.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe

Sette i precedenti tra Tiafoe e Musetti: tre le vittorie del carrarino e quattro per Frances, che ha vinto l’ultima sfida giocata ad agosto a Cincinnati. Quote equilibrate e anche noi ci aspettiamo un match combattuto che potrà andare Over sui total games.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.80

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.