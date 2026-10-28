Pronostico Flavio Cobolli-Matteo Berrettini: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis, 2° turno ATP 500 Vienna

Più che un derby azzurro, quello che andrà in scena al ATP 500 Vienna è un derby della Capitale visto che non si sfideranno solo due tennisti italiani, ma romani, nello scontro tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Pronostico Cobolli-Berrettini 29 ottobre 2026.

Pronostico Cobolli-Berrettini 29 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Matteo Berrettini, match di tennis valido per ATP 500 Vienna in Austria

Nonostante un fastidio alla gamba, che ha richiesto un medical time out al termine della seconda frazione, il n. 6 della classifica ATP Flavio Cobolli è riuscito a piegare la resistenza di Grigor Dimitrov all’esordio con il punteggio di 6-4 3-6 6-3, centrando la vittoria n. 36 dell’anno a fronte di 23 sconfitte.

Dall’altra parte Matteo Berrettini ha riscattato il k.o. al 1° turno a Lione con Kyrian Jacquet, liquidando l’argentino Tomas Etcheverry con il punteggio di 6-3 6-4 per il successo n. 22 del 2026 su 41 partite disputate.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Matteo Berrettini?

Il derby azzurro degli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna (Erste Bank Open 2026) in programma giovedì 29 ottobre 2026, sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky Sport: Sky Sport Tennis (Canale 203) e Sky Sport Uno (Canale 201). In streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Matteo Berrettini

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Matteo Berrettini

I due sono molto amici, ma non si sono mai affrontati prima di oggi in questo match inedito in cui Berrettini potrebbe approfittare di qualche acciacco di Cobolli, ma le enormi motivazioni di Flavio nella corsa alle ATP Finals di Torino ci fanno pensare che potrebbe vincere anche lui. In una situazione da lancio della monetina speriamo che il fisico regga per Cobolli e che i due diano vita ad un match spettacolare e combattuto.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.