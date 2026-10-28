Anche Luciano Darderi è approdato al secondo turno del ATP 500 Vienna di tennis, dopo aver vinto il derby azzurro con Arnaldi, ma ora l’italo-argentino se la vedrà con Tommy Paul, statunitense numero 14 al mondo. Pronostico Darderi-Paul 29 ottobre 2026.

Pronostico Darderi-Paul 29 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Tommy Paul, match di tennis valido per ATP 500 Vienna in Austria

Tommy Paul (numero 14 del ranking ATP e testa di serie numero 7 a Vienna) si presenta a questo appuntamento in ottima forma. Al primo turno ha espresso un tennis solido e centrato, superando nettamente il russo Andrey Rublev per 7-5, 6-2. Il cemento indoor favorisce i suoi colpi piatti e i suoi ottimi riflessi a rete.

Luciano Darderi (numero 23 del mondo) ha firmato una prestazione molto convincente al debutto, sconfiggendo nel derby tricolore Matteo Arnaldi con il punteggio di 7-5, 6-2. Una vittoria importante per Darderi, che non trovava il successo su cemento indoor nel circuito maggiore da ben due anni, dimostrando notevoli progressi nella gestione dei ritmi sulle superfici rapide.

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Tommy Paul?

I canali di riferimento per seguire il tennis sono Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201) mentre in Streaming ci sono Sky Go, NOW e anche Tennis TV.

Migliori quote per Luciano Darderi-Tommy Paul

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Tommy Paul

I due tennisti si sono già affrontati 3 volte nel circuito maggiore, con Tommy Paul in vantaggio per 2-1 anche se lo scontro più recente (quest’anno a Roma su terra rossa) vinse Darderi. Su cemento indoor una sola sfida a Montreal, nel 2024, con successo dello statunitense. Le quote sono tutte dalla parte di Paul, e anche noi crediamo che sarà il giocatore USA ad avanzare, ma la quota è senza valore e ci aspettiamo che Darderi ci metterà del suo in contrapposizione per generare un match combattuto e da Over.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.80

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.