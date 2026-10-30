Pronostico Matteo Berrettini-Alex De Minaur: analisi e scommesse tennis, quarti di finale ATP Vienna del 30-10-2026

Pronostico Berrettini-De Minaur 30 ottobre 2026
Pronostici Tennis
Avatar
di
30 Ottobre 2026

Matteo Berrettini avanza al ATP 500 Vienna di tennis dopo aver vinto il derby azzurro con Flavio Cobolli che però si è purtroppo infortunato, rendendo ancora più difficile la corsa alle Finals. Intanto Berrettini si troverà di fronte Alex De Minaur nei quarti di finale di venerdì. Pronostico Berrettini-De Minaur 30 ottobre 2026.

Pronostico Berrettini-De Minaur 30 ottobre 2026: analisi e statistiche 

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Alex De Minaur, match di tennis valido per ATP 500 Vienna in Austria

Matteo Berrettini, n. 48 del ranking mondiale, ha beneficiato del ritiro del grande amico Flavio Cobolli, fermato da un problema muscolare al 2° turno sul punteggio di 5-2 in favore del finalista di Wimbledon 2021, arrivato così a quota 23 vittorie in stagione a fronte di 19 sconfitte. Berrettini, ex numero 6 del ranking ATP e finalista a Wimbledon, non raggiunge una semifinale nel circuito ATP da luglio 2024. L’ultimo quarto raggiunto è stato quello del Roland Garros, quando si ritirò nel corso della sfida con Matteo Arnaldi.

Dall’altra parte, il 27enne di Sydney, Alex De Minaur ha piegato agevolmente Learner Tien con il punteggio di 6-4 6-2 dopo aver rischiato grosso all’esordio con Tomas Machac, arresosi per 1-6 6-4 6-3 dopo aver sprecato un set e un break di vantaggio. La motivazione non gli mancherà visto che anche l’australiano (come Cobolli) è in piena lotta per un posto alle Nitto ATP Finals di Torino.

Pronostico Berrettini-De Minaur 30 ottobre 2026

Pronostico Berrettini-De Minaur 30 ottobre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Alex De Minaur?

Berrettini-De Minaur, match dei quarti di finale del torneo di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (203). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Alex De Minaur

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Matteo Berrettini-Alex De Minaur
30/10/2026
22:00
Bookmaker12
2.751.42
2.701.43
2.751.44
2.751.44
2.751.44

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Alex De Minaur

De Minaur si è aggiudicato l’ultimo duello andato in scena proprio un anno fa a Vienna ma Berrettini potrà combattere e forse strappare anche un set in queste condizioni e non dimentichiamo che nel bilancio complessivo ci sono sei precedenti, con tre vittorie a testa.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.81

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostici Tennis: il finale di stagione (indoor europea) degli italiani. Dove giocheranno prossimamente Cobolli, Musetti, Darderi e Berrettini?
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il finale di stagione (indoor europea) degli italiani. Dove giocheranno prossimamente Cobolli, Musetti, Darderi e Berrettini?
12 Ottobre 2026
Pronostici Tennis: il calendario di tutti gli eventi Slam, Master 1000, Coppa Davis e i tornei più importanti del 2026
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il calendario di tutti gli eventi Slam, Master 1000, Coppa Davis e i tornei più importanti del 2026
14 Gennaio 2026
Pronostici Tennis: il programma completo con tutti i tornei ATP del 2026
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il programma completo con tutti i tornei ATP del 2026
25 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.