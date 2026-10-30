Matteo Berrettini avanza al ATP 500 Vienna di tennis dopo aver vinto il derby azzurro con Flavio Cobolli che però si è purtroppo infortunato, rendendo ancora più difficile la corsa alle Finals. Intanto Berrettini si troverà di fronte Alex De Minaur nei quarti di finale di venerdì. Pronostico Berrettini-De Minaur 30 ottobre 2026.

Pronostico Berrettini-De Minaur 30 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Alex De Minaur, match di tennis valido per ATP 500 Vienna in Austria

Matteo Berrettini, n. 48 del ranking mondiale, ha beneficiato del ritiro del grande amico Flavio Cobolli, fermato da un problema muscolare al 2° turno sul punteggio di 5-2 in favore del finalista di Wimbledon 2021, arrivato così a quota 23 vittorie in stagione a fronte di 19 sconfitte. Berrettini, ex numero 6 del ranking ATP e finalista a Wimbledon, non raggiunge una semifinale nel circuito ATP da luglio 2024. L’ultimo quarto raggiunto è stato quello del Roland Garros, quando si ritirò nel corso della sfida con Matteo Arnaldi.

Dall’altra parte, il 27enne di Sydney, Alex De Minaur ha piegato agevolmente Learner Tien con il punteggio di 6-4 6-2 dopo aver rischiato grosso all’esordio con Tomas Machac, arresosi per 1-6 6-4 6-3 dopo aver sprecato un set e un break di vantaggio. La motivazione non gli mancherà visto che anche l’australiano (come Cobolli) è in piena lotta per un posto alle Nitto ATP Finals di Torino.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Alex De Minaur?

Berrettini-De Minaur, match dei quarti di finale del torneo di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (203). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Alex De Minaur

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Alex De Minaur

De Minaur si è aggiudicato l’ultimo duello andato in scena proprio un anno fa a Vienna ma Berrettini potrà combattere e forse strappare anche un set in queste condizioni e non dimentichiamo che nel bilancio complessivo ci sono sei precedenti, con tre vittorie a testa.

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