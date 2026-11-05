Pronostico Matteo Berrettini-Carlos Alcaraz: analisi e scommesse tennis, ottavi ATP Masters 1000 Parigi del 05-11-2026

Pronostico Berrettini-Alcaraz 5 novembre 2026
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5 Novembre 2026

Matteo Berrettini si regala un grande ottavo di finale di tennis, nel Masters 1000 della capitale francese, l’ATP Parigi 2026 dove il romano sarà messo alla prova da Carlos Alcaraz, con l’iberico grande favorito per la vittoria finale del torneo. Pronostico Berrettini-Alcaraz 5 novembre 2026.

Pronostico Berrettini-Alcaraz 5 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Carlos Alcaraz, match di tennis valido per ATP 1000 Parigi in Francia.

Più forte del dolore, più forte del tifo contro del pubblico paragino che voleva vedere andare avanti il proprio beniamino di casa, Ugo Humbert. Matteo Berrettini – a 20 giorni dallo start della Coppa Davis lancia un altro segnale a coach Volandri riguardo al suo stato di forma e alla consistenza del suo tennis sul cemento nell’ultimo Masters 1000 della stagione, battendo 7-6, 7-5 l’enfant du pais Humbert e guadagnandosi il lasciapassare per un ottavo di lusso che lo vedrà opposto ad Alcaraz.

Per quanto riguarda Carlos Alcaraz, grazie ad un bye avuto per via della classifica, ha esordito solo ieri nel torneo saltando il primo turno del Masters 1000 di Parigi. Lo spagnolo ha debuttato sul Campo Centrale contro lo statunitense Alex Michelsen, contro il quale ha vinto in maniera netta, nonostante un primo set parecchio lottato ma che alla fine lo ha visto vincitore.

Pronostico Berrettini-Alcaraz 5 novembre 2026

Pronostico Berrettini-Alcaraz 5 novembre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Carlos Alcaraz?

L’appuntamento è per oggi, giovedì 5 novembre: sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 19.00. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Carlos Alcaraz

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Matteo Berrettini-Carlos Alcaraz
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
4.751.16
5.201.14
5.401.15
5.501.14
5.401.15

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Carlos Alcaraz

Quello tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz sarà il 5° incontro tra i due in carriera. Il fuoriclasse iberico conduce 3-1 nei precedenti. Dall’ultimo testa a testa andato in scena a Wimbledon – e vinto da Alcaraz 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 – sono trascorsi più di tre anni, mentre l’unica vittoria dell’azzurro contro Carlitos risale all’Australian Open 2022, quando Matteo si impose in cinque set 6-2, 7-6,4-6, 2-6, 7-6. Un problema fisico (gomito destro) potrebbe condizionare Berrettini. Il romano è, infatti, apparso in difficoltà sul piano fisico soprattutto nel corso della prima frazione contro Humbert. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra lo statunitense Taylor Fritz e il francese Arthur Fils.

PRONOSTICO: ALCARAZ -4.5 @1.85

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