In Svezia inizia l’ATP 250 Stoccarda 2026 con Lorenzo Sonego che raggiunge Musetti nel main draw, approdando dalle qualificazioni e martedì c’è il primo turno contro il francese Quentin Halys che parte leggermente favorito sull’azzurro, in un match che dovrebbe essere comunque combattuto. Pronostico Sonego-Halys 10 novembre 2026.

Pronostico Sonego-Halys 10 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Sonego-Quentin Halys, match di tennis valido per ATP 250 Stoccolma in Svezia.

Lorenzo Sonego è approdato al Main Draw del torneo svedese passando dalle qualificazioni dove ha avuto la meglio prima del padrone di casa Wallin e poi dello spagnolo Montes-De La Torre nel match determinante. Entrambe le sfide sono state vinte dall’azzurro per 2 set a 0.

In caso di vittoria con il transalpino Quentin Halys, capace di eliminare Frances Tiafoe nel recente Masters 1000 di Parigi, il nostro connazionale affronterà la testa di serie n. 4, Alejandro Tabilo, per un posto nei quarti di finale dell’evento indoor svedese.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Sonego-Quentin Halys?

Il match tra Lorenzo Sonego e Quentin Halys al torneo ATP 250 di Stoccolma è visibile in diretta TV su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su Sky GO e NOW. L’incontro è in programma per domani, martedì 10 novembre 2026 alle ore 14:10 (ora italiana).

Migliori quote per Lorenzo Sonego-Quentin Halys

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-Quentin Halys

Due precedenti tra Sonego ed Halys, e una vittoria a testa. Sonego prevalse sulla terra rossa di Monaco di Baviera nel 2023 ma Halys ha strappato il successo sull’erba di Stoccarda nel match più recente del 2025. In entrambi i casi si è trattato di sfide molto combattute e prolungate fino al 3° set, e anche per questo scontro ci aspettiamo un buon equilibrio (come dicono anche le quote nonostante Sonego sia leggermente sfavorito) per Over games totali.

PRONOSTICO: OVER 23.5 GAMES @1.85

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.