In Svezia inizia l’ATP 250 di tennis di Lorenzo Musetti che giocherà il secondo turno da netto favorito contro il britannico Toby Samuel nella serata di martedì. Pronostico Musetti-Samuel 10 novembre 2026.

Pronostico Musetti-Samuel 10 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Toby Samuel, match di tennis valido per ATP 250 Stoccolma in Svezia.

Lorenzo Musetti sta cercando la miglior condizione in vista delle Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, ed è reduce dalla prestigiosa vittoria con il neo numero uno del mondo, Alexander Zverev, al Masters 1000 di Parigi dove si è, però, arreso a Luca van Assche negli ottavi con il punteggio di 7-5 3-6 6-4.

Dall’altra parte, il 24enne britannico Toby Samuel ha già vinto tre incontri in Svezia dove ha sconfitto Karl Friberg e Adrian Mannarino nelle qualificazioni per, poi, superare Leo Borg, figlio del leggendario Bjorn, al 1° turno del tabellone principale per 6-3 6-2.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Toby Samuel?

Il match tra Lorenzo Musetti e Toby Samuel, valido per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma 2026, si può vedere in diretta TV in esclusiva su Sky Sport Tennis (e in simulcast parziale su Sky Sport Uno). La partita è fruibile anche in diretta streaming sulle piattaforme NOW, Sky GO e Tennis TV.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Toby Samuel

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Toby Samuel

Anche se Samuel è certamente più abituato dell’azzurro alle condizioni di gioco presenti a Stoccolma, esprimiamo comunque una preferenza per Musetti apparso in buona salute e che potrà vincere e coprire un handicap di -3.5 games nel primo scontro in carriera contro il britannico.

PRONOSTICO: MUSETTI -3.5 @1.67

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.