Pronostici Tennis Laver Cup 2022, vediamo le scommesse sull’ultimo ballo di Roger Federer. Vediamo programma, quote e consigli per le scommesse su questo evento.

Pronostici Tennis Laver Cup 2022: Federer e Team Europa favoriti

Nata ufficialmente nel 2017, la Laver Cup prevede tre giorni di gare che vedono protagonisti i tennisti più quotati del continente Europeo e del Resto del Mondo. L’evento è sostanzialmente ispirato alla Ryder Cup, la manifestazione del Golf che da oltre 80 anni contrappone i migliori giocatori americani a quelli del Resto del Mondo. Al momento, l’albo d’oro vede il Vecchio Continente sempre vincitore, con 4 successi su 4.

Laver Cup mai così importante visto che questa sarà l’ultima apparizione da giocatore professionista di Roger Federer, che nei giorni scorsi ha annunciato il suo definitivo ritiro dal circuito ATP, fissando il weekend alla O2 Arena di Londra come momento per il finale di una delle carriere più significative nella storia dello sport mondiale.

Le quote vedono lo svizzero e il suo Team Europa come grandi favoriti per la conquista della quinta edizione della Laver Cup: il successo si gioca @1,20 su Sisal, mentre sale @1,25 su Snai. Poche chance per il Team World la cui vittoria oscilla fra @3,50 e @4.

Più equilibrio nell’ultimo match di doppio che vedrà protagonista Federer, per cui la vittoria vale @1.85 la posta così come quella della coppia che scenderà in campo per il Team World.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Tennis Laver Cup 2022: convocati e format

Come da regolamento, ciascun capitano può contare su sei giocatori più una riserva. Bjorn Borg ha messo insieme una rosa stratosferica, considerato che potrà contare su Djokovic, Nadal, Federer (in attesa di conferma finale), Murray, Ruud e Tsitsipas, mentre il “nostro” Matteo Berrettini sarà la riserva, ma è probabile che prenda il posto di Federer in singolare. In pratica, nel roster del Vecchio Continente ci sono quasi tutti i top 10 della classifica ATP. Il capitano del Team World, John McEnroe, invece, potrà sì contare su grandi atleti, ma non del livello di quelli europei: stiamo parlando di Auger–Aliassime, Fritz, Schwartzman, De Minaur, Tiafoe e Sock, con Tommy Paul di riserva.

Europa: Rafa Nadal (Spagna), Novak Djokovic (Serbia), Roger Federer (Svizzera), Andy Murray (Gran Bretagna), Casper Ruud (Norvegia), Stefanos Tsitsipas (Grecia). Riserva: Matteo Berrettini (Italia).

Resto del Mondo: Felix Auger-Aliassime (Canada), Taylor Fritz (Stati Uniti), Alex de Minaur (Australia), Diego Schwartzman (Argentina), Frances Tiafoe (Stati Uniti), Jack Sock (Stati Uniti). Riserva: Tommy Paul (Stati Uniti).

Il programma prevede tre giorni di gare con due sessioni di quattro partite totali, ovvero tre singolari e un doppio, al venerdì e al sabato, quattro singolari alla domenica. Vincerà la squadra che totalizzerà prima 13 punti considerato che il primo giorno ciascuna vittoria varrà 1 punto, il secondo giorno 2 e il terzo giorno 3.

Il calendario della Laver Cup 2022

Venerdì 23 settembre: dalle 14 due incontri di singolare

Venerdì 23 settembre: dalle 20 un incontro di singolare e uno di doppio

Sabato 24 settembre: dalle 14 due incontri di singolare

Sabato 24 settembre: dalle 20 un incontro di singolare e uno di doppio

Domenica 25 settembre: dalle 13 quattro incontri di singolare

Segui il canale TELEGRAM BETTING MANIAC per le migliori scommesse, quote ed analisi quotidiane su tutti gli sport.