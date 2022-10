Pronostici Tennis 31 ottobre-6 novembre 2022. Questa settimana l’ATP ha in programma il Masters 1000 di Parigi e ci sono anche le WTA Finals nel femminile.

Pronostici Tennis 31 ottobre-6 novembre: Masters 1000 Parigi

Terminate le qualificazioni, oggi prende il Rolex Paris Masters, l’ultimo Masters 1000 del 2022 del ATP Tennis che si gioca sul veloce indoor di Parigi-Bercy. Nella parte alta del tabellone troviamo Alcaraz, Medvedev, Rublev e Auger-Aliassime, mentre in quella bassa i big sono rappresentati da Djokovic, Nadal, Ruud e Tsitsipas.

Con il forfait di Matteo Berrettini, ancora out per infortunio, l’Italia punta su Jannik Sinner. L’italiano, attuale numero 13 del ranking, parte tra gli outsider del torneo transalpino, con una sua vittoria offerta @20 volte la posta su Sisal, stessa quota di Stefanos Tsitsipas.

Per i bookie dovrebbe essere ancora lotta a due tra Novak Djokovic, campione in carica, e Danil Medvedev, sconfitto in finale proprio da Nole. Per i bookie avanti il serbo @2,75 sulla vendetta russa proposta @5. Leggermente più indietro il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, fissato @7,50 mentre sale @9 il rientrante Rafael Nadal. Missione quasi impossibile invece per gli altri due azzurri in tabellone, con Lorenzo Musetti, in quota @100, avanti a Lorenzo Sonego dato vincente @200.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Tennis 31 ottobre-6 novembre: le migliori 8 alle WTA Finals 2022

Prendono il via oggi anche le WTA Finals 2022, che si concluderanno con la finale del 7 novembre. A Fort Worth, in Texas, si affronteranno le otto migliori tenniste del ranking mondiale. A tenere a battesimo il torneo sarà la sfida tra Pegula-Sakkari, cui seguirà il match tra Jabeur-Sabalenka. Nel secondo giorno di gare, invece, si disputeranno i match tra Swiatek-Kasatkina e Gauff-Garcia. Ogni sessione prevede due singolari preceduti da un doppio e seguite da un altro doppio, visto che sono presenti al Fort Worth anche le migliori otto coppie del 2022.

La grande favorita per la vittoria finale delle Finals è sicuramente la numero 1 al mondo Iga Swiatek, vincitrice quest’anno del Roland Garros e degli US Open.

Gruppo Austin

Iga Swiatek (POL) [1] Coco Gauff (USA) [4] Caroline Garcia (FRA) [6] Daria Kasatkina [8]

Gruppo Richey

Ons Jabeur (TUN) [2] Jessica Pegula (USA) [3] Maria Sakkari (GRE) [5] Aryna Sabalenka [7]

Segui le migliori scommesse sul tennis da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.

Entra nel canale telegram VIP di BETTING MANIAC con la promozione WELCOME BACK NBA. Paghi solo un mese ma stai con noi nel VIP fino a fine anno (31-12-2022).