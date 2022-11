Next Gen ATP Finals 2022. Dal 8 novembre a Milano si gioca l’evento che richiama i migliori 8 giocatori under 21 del tennis mondiale, e il nostro Lorenzo Musetti è il grande favorito. Nel femminile 4 azzurre impegnate alle Finals Billie Jean King Cup.

Next Gen ATP Finals 2022: il programma della manifestazione

Martedì 8 novembre iniziano le Next Gen ATP Finals, che si disputeranno a Milano fino a sabato 12 novembre con i migliori 8 tennisti Under 21 della stagione. Assenti Jannik Sinner (rinuncia) e Carlos Alcaraz (giocherà le Finals dei “grandi” a Torino, infortunio permettendo) che tra l’altro sono anche gli ultimi 2 vincitori di questo evento.

Albo d’oro

2021 – Carlos Alcaraz (ESP)

2019 – Jannik Sinner (ITA)

2018 – Stefanos Tsitsipas (GRE)

2017 – Hyeon Chung (KOR)

Il tabellone prevede tre tennisti italiani al via: Lorenzo Musetti, Francesco Passaro e Matteo Arnaldi, che prende il posto di Rune che si è guadagnato le Finals dei grandi a Torino grazie alla vittoria nel fine settimana del Masters 1000 di Parigi.

La manifestazione sarà suddivisa in due gironi di qualificazione, il Gruppo Verde e il Gruppo Rosso, che sono stati sorteggiati come di seguito:

Gruppo Rosso: Musetti, Draper, Tseng e Stricker.

Gruppo Verde: Arnaldi, Nakashima, Lehecka e Passaro.

Programma. A differenza delle Nitto ATP Finals, dove è prevista una giornata di riposo per i tennisti tra una partita e l’altra, in questo torneo si gioca tutti i giorni. Ogni giornata prevede la disputa di quattro partite, due in sessione pomeridiana (via alle 14:00) e due in sessione serale (via alle 19:30). Venerdì 11 novembre sono in programma le semifinali tra il primo classificato del Girone A e il secondo del Girone B e viceversa. La prima semifinale si disputerà alle 19:00, la seconda subito a ruota. La finale, invece, si terrà sabato 12/11 alle ore 21:00.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Next Gen ATP Finals 2022: Lorenzo Musetti favorito

Ci sarà quindi un derby italiano tra Arnaldi e Passaro nel Gruppo verde, mentre ci sono buone possibilità di vedere sia Musetti sia Passaro nell fase ad eliminazione diretta. Dopo la rinuncia di Rune, Musetti, reduce dalla sconfitta ai quarti di Parigi Bercy contro Djokovic dopo aver eliminato Ruud agli ottavi di finale, diventa uno dei grandi favoriti per la vittoria finale. Per lui sarà un ritorno alla Allianz Cloud, dopo che nell’edizione 2021 era stato costretto a fermarsi alla fase a gironi.

Non parte in prima fila, invece, Passaro, che ha avuto accesso al tabellone come numero 9 della Race to Milan, coronando comunque un 2022 molto positivo e tirando la volata assieme al cinese Taipei Chun-Hsin Tseng (numero 8) e allo svizzero Dominic Stricker (numero 10). Attenzione allo statunitense Brandon Nakashima (numero 6), che un anno fa è giunto fino alle semifinali di questo torneo, mentre col numero 5 si presenterà ai nastri di partenza Jack Draper, il primo britannico a qualificarsi a questa manifestazione. Outsider il ceco Jiri Lehecka.

Finals Billie Jean King Cup con 4 azzurre

Tra l’8 e il 13 novembre si disputeranno anche le Finals della Billie Jean King Cup in Gran Bretagna. L’Italia, inserita nello stesso gruppo di Svizzera (testa di serie numero uno e sconfitta in finale lo scorso anno dalla Russia) e Canada (si qualifica una sola squadra per girone), è chiamata ad una specie di missione impossibile, senza Camila Giorgi, costretta a dare forfait per una fascite plantare che la tormenta da agosto, ovvero quando perse al secondo turno degli Us Open contro Madison Keys. Tathiana Garbin, capitano della spedizione azzurra, ha deciso di non sostituire la Giorgi, ragion per cui le tenniste italiane volate in Scozia sono: Lucia Bronzetti (n.60), Elisabetta Cocciaretto (n.64), Jasmine Paolini (n.64) e Martina Trevisan (n.27).

L’Italia giocherà il 9 novembre contro la Svizzera e il 10 contro il Canada. Ogni incontro sarà composto da due singolari e un doppio. A differenza dei singolari, che si svolgono con regolari vantaggi e tie-break in caso di 6-6, i doppi si giocheranno con la regola nel no-ad e con un super tie-break a 10 punti in terzo set lungo.

Segui le migliori scommesse sul tennis da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.