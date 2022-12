Pronostici Tennis United Cup 2022. Manca ancora qualche giorno per l’inizio ufficiale della stagione 2023 ATP e WTA, ma l’anno solare 2022 si chiude con la United Cup in Australia, dove si tornano a vedere sprazzi e tennis e anche di scommesse.

Pronostici Tennis United Cup 2022: Matteo Berrettini favoritissimo contro Monteiro

Ha avuto inizio questa notte la United Cup, competizioni per nazioni in programma in Australia. Nella sfida d’apertura contro il Brasile (divisa su due giorni) l’Italia è in parità dopo i primi singolari e nella giornata decisiva cerca i due successi per conquistare la vittoria nell’esordio.

Obiettivo alla portata degli azzurri, secondo gli esperti di Stanleybet.it, con Matteo Berrettini (il primo a scendere in campo) nettamente avanti @1,19 sul brasiliano Thiago Monteiro offerto @4,30. Probabile un finale in due set a favore del romano, proposto @1,50 mentre sale @3,55 la vittoria italiana al terzo set.

Pronostici Tennis United Cup 2022: anche Lucia Bronzetti parte avanti contro Laura Pigossi

Partita sulla carta agevole anche in campo femminile, con Lucia Bronzetti favorita nettamente contro Laura Pigossi: il successo dell’azzurra si gioca @1,28 contro il @3,45 della sudamericana.

Anche in questo caso avanti il 2-0 per la giocatrice italiana, in quota @1,63, mentre sale @5,80 lo stesso risultato a favore della Pigossi.

Tutte le quote sulla United Cup di Tennis

