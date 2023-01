Pronostici Tennis Calendario 2023. La stagione è inizia con i tornei australiani a partire dalla United Cup anche se l’attesa è tutta per l’Australian Open. Vediamo il calendario 2023 dei tornei di tennis maschile ATP per la stagione 2023.

Pronostici Tennis Calendario 2023: i Tornei ATP di gennaio

Il 2023 di Tennis inizia come sempre in Australia con la United Cup, seguita dagli Atp 250 di Pune, Adelaide e Auckland. Il primo mese del nuovo anno si concluderà alla grande con gli Australian Open, primo Slam della stagione.

29 dic-8 gen United Cup Cemento

1-8 gen Wta 500 Adelaide² Cemento

1-8 gen Wta 250 Auckland² Cemento

1-8 gen Atp 250 Adelaide 1¹ Cemento

2-7 gen Atp 250 Pune¹ Cemento

9-14 gen Wta 250 Adelaide² Cemento

9-14 gen Wta 250 Hobart² Cemento

9-15 gen Atp 250 Adelaide 2¹ Cemento

9-15 gen Atp 250 Auckland¹ Cemento

16-29 gen Australian Open Cemento

Pronostici Tennis Calendario 2023: i Masters dell’anno

10 Masters 1000, si inizia con Indian Wells dd inizio marzo. A maggio si giocano gli Internazionali BNL di Roma. Ci saranno poi le Finals (WTA e a seguire ATP), con in mezzo le Next Gen.

Indian Wells: 8-20 marzo

Miami: 22 marzo – 5 aprile

Montecarlo: 9-16 aprile

Madrid: 26 aprile-7 maggio

Roma: 10-21 maggio

Canada (Toronto): 7-13 agosto (solo uomini)

Canada (Montreal): 7-13 agosto (solo donne)

Cincinnati: 13-19 agosto

Shanghai: 4-15 ottobre (solo uomini)

Parigi-Bercy: 31 ottobre – 6 novembre (solo uomini)

WTA Finals: da definire (a novembre)

Next Gen: da definire (a novembre)

ATP Finals: 12-19 novembre (solo uomini)

I 4 Slam dell’anno, i tornei più importanti

Come sempre l’Australian Open fa da apri pista come primo Slam dell’anno. A maggio tocca al Roland Garros francese e poi a luglio c’è Wimbledon, prima di chiudere con lo US Open di agosto.

Calendario tennis Slam 2023

Data Torneo Tennis Superficie

16-29 gennaio Australian Open Cemento

28 mag-11 giu Roland Garros Terra Rossa

3-16 lug Wimbledon Erba

28 ago-10 set Us Open Cemento

