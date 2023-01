Pronostici Tennis United Cup e ATP Adelaide. Continua il cammino di Jannik Sinner al ATP Adelaide. L’azzuro è favorito anche contro Sebastian Korda. Continua anche la United Cup con Italia-Grecia.

Pronostici Tennis United Cup e ATP Adelaide: Jannik Sinner ancora favorito

Jannik Sinner continua il suo cammino nell’ATP di Adelaide. Dopo aver battuto il padrone di casa Kokkinakis agli ottavi, l’altoatesino si prepara ad affrontare il match dei quarti di finale, che lo vedrà di fronte a Sebastian Korda.

Le quote vedono favorito il classe 2001 italiano, per cui il successo si gioca @1,54, contro il suo avversario @2,37. Sinner avanti anche per la conquista del primo set, fissata @1,61, mentre lo statunitense è proposto @2,19. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è il 2-0 di Sinner @2,25, con il 2-1 @3,55.

Tennis United Cup: Italia-Grecia

Ottenuto il ripescaggio dopo la sconfitta con la Polonia, l’Italia si prepara ad affrontare la Grecia nella semifinale di United Cup sul cemento australiano. La squadra capitanata da Vincenzo Santopadre affronterà gli ellenici tra venerdì 6 e sabato 7 gennaio cercando l’accesso all’atto finale del torneo.

Nel giorno dell’Epifania per gli azzurri pronti a scendere in campo Lorenzo Musetti, che affronterà Michail Pervolarakis, e Martina Trevisan, impegnata con Maria Sakkari. Per il giovane carrarese il successo non sembra in dubbio: i bookmakers lo offrono infatti @1,02, mentre il suo avversario è proposto @9,20. Il set betting favorisce nettamente Musetti: lo 0-2 si gioca @1,14, con un trionfo al terzo set visto invece @5,40. Situazione opposta quella di Trevisan, per la quale la vittoria vale @6 volte la posta, contro Sakkari @1,08. per quanto riguarda il set betting, il 2-0 della greca prevale @1,30, mentre il 2-1 si gioca @4,25.

