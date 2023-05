Pronostici Tennis: Anteprima Internazionali Roma 2023, testa a testa Djokovic-Alcaraz. Sinner più staccato in quota

Pronostici Tennis anteprima Internazionali Roma 2023. Grande tennis nella capitale italiana. A Roma arrivano gli Internazionali BNL 2023, andiamo a vedere programma completo col calendario e le migliori quote antepost sia per l’ATP Maschile che per il WTA Femminile.

Il grande tennis a Roma. Programma completo degli Internazionali

Il Foro Italico di Roma si prepara a ospitare una maxi edizione degli Internazionali d’Italia che durerà ben 12 giorni. Dal 2 al 21 maggio si disputeranno gli Internazionali d’Italia 2023 di tennis. Da martedì 2 a venerdì 5 maggio si sono tenute le Prequalificazioni, mentre lunedì 8 e martedì 9 spazio alle Qualificazioni, infine martedì 9 al via il torneo WTA 1000 e mercoledì 10 lo start del torneo ATP Masters 1000. Vediamo il programma completo.

Lunedì 8 maggio 2023

Sessione unica dalle ore 10:00

Qualificazioni ATP/ WTA

Martedì 9 maggio 2023

Sessione unica dalle ore 11:00

Singolari WTA (1° turno) – Qualificazioni ATP/ WTA

Mercoledì 10 maggio 2023

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP/ WTA (1° turno)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare ATP (1° turno)

singolare WTA (1° turno)

Giovedì 11 maggio 2023

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (1° turno)/ WTA (2° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (2° turno)

singolare ATP (1° turno)

Venerdì 12 maggio 2023

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (2° turno)/ WTA (2° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare ATP (2° turno)

singolare WTA (2° turno)

Sabato 13 maggio 2023

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (2° turno)/ WTA (3° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (3° turno)

singolare ATP (2° turno)

Domenica 14 maggio 2023

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (3° turno)/ WTA (3° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (3° turno)

singolare ATP (3° turno)

Lunedì 15 maggio 2023

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (3° turno)/ WTA (ottavi) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolari ATP (3° turno)

singolari WTA (ottavi)

Martedì 16 maggio 2023

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (ottavi) – singolare WTA (quarti di finale) – doppi ATP/ WTA (quarti di finale)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (quarti di finale)

singolare ATP (ottavi)

Mercoledì 17 maggio 2023

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP/ WTA (quarti di finale) – doppi ATP/ WTA (quarti di finale)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare ATP (quarti di finale)

singolare WTA (quarti di finale)

Giovedì 18 maggio 2023

Sessione diurna dalle ore 13:00

doppio WTA (semifinale) – singolare ATP (quarti di finale)

Sessione serale dalle ore 19:00

doppio WTA (semifinale)

singolare ATP (quarti di finale)

Venerdì 19 maggio 2023

Sessione diurna dalle ore 13:00

doppio ATP (semifinale) – singolare WTA (semifinale)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (semifinale)

doppio ATP (semifinale)

Sabato 20 maggio 2023

Sessione diurna dalle ore 13:00

singolare ATP (semifinali)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (finale)

doppio WTA (finale)

Domenica 21 maggio 2023

Sessione diurna dalle ore 13:00

doppio ATP (finale)

singolare ATP (finale)

Guida TV. La diretta tv del torneo maschile sarà assicurata da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis HD, con un match al giorno su Mediaset ed un altro in differita su SuperTennis HD, mentre per il torneo femminile la diretta tv sarà fruibile su SuperTennis HD.

Pronostici Tennis anteprima Internazionali Roma 2023: quote ATP maschile

Carlos Alcaraz, fresco vincitore del torneo di Madrid e assente di lusso nella scorsa edizione del Masters 1000 italiano, è il favorito per la vittoria finale intorno @2,20, in un testa a testa col campione in carica, Novak Djokovic, assente a Madrid per recuperare da un infortunio al gomito e proposto @4.

Pronto a rovinare la festa ai due favoriti c’è Jannik Sinner, sorteggiato nel lato di tabellone presidiato da Djokovic. Il numero uno italiano sta vivendo un 2023 strepitoso e ha intenzione di continuare a stupire. Dopo un periodo di grande sforzo premiato dalle semifinali di Indian Wells e Montecarlo, ma soprattutto dalla finale di Miami, l’azzurro ha deciso di non andare a Madrid, per arrivare carico a Roma e tentare l’assalto al primo titolo 1000 in carriera. I bookmaker propongono un trionfo dell’altoatesino @7,50.

Gli altri italiani in quota sono lontani: Lorenzo Musetti, che continua a non brillare nonostante la semifinale di Barcellona, è a quota @47, mentre Sonego è addirittura in tripla cifra @210.

Pronostici Tennis anteprima Internazionali Roma 2023: quote WTA femminile

Vediamo anche la comparazione delle migliori quote per il WTA Femminile dove c’è sempre Iga Swiatek in cima alle lavagne, con la Sabalenka prima avversaria ma molto staccata, per non parlare di Krejcikova e Pegula, ampiamente in doppia cifra, offerte entrambe @16 volte la posta.

