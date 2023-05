Pronostici Tennis ATP Roma 12 maggio 2023. Venerdì 12 maggio andrà in scena il match fra Fabio Fognini e Miomir Kecmanovic valido per il terzo turno del tabellone principale del Master 1000 di Roma.

Fognini dopo l’infortunio subito a Madrid è tornato a Roma dove ha ottenuto una grandissima vittoria in tre set contro Andy Murray, dimostrando di aver ritrovato feeling con il suo gioco.

Dall’altra parte troviamo un Kecmanovic che ha iniziato bene la stagione sulla terra dove ha registrato un numero di vittorie importanti. I due giocatori si sono affrontati l’anno scorso a Montecarlo dove vinse Fognini 2-0.

Pronostici Tennis ATP Roma 12 maggio 2023: le migliori quote

Le quote vedono favorito Kecmanovic a quota @1.40 mentre troviamo Fognini a quota @3.00.

I nostri pronostici sugli Internazionali di Roma

Entrambi i giocatori prediligono questa superficie, questo lo dimostrano sopratutto i risultati ottenuti nella loro carriera che sono arrivati proprio sulla terra battuta.

Fognini dovrà sicuramente cercare di non far giocare il serbo con i piedi dentro al campo per evitare di fare il tergicristallo. Il nostro pronostico è la vittoria di un set di Fognini a quota @1.70, giocata che abbiamo proposto, e ci ha mandato in cassa, anche nello scorso turno.