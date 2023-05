Pronostici Tennis ATP Roma 13/05/2023. Sabato 13 maggio andrà in scena il match fra Bautista Agut e Marco Cecchinato valido per i sedicesimi del Master 1000 di Roma.

Pronostici Tennis ATP Roma 13/05/2023: Roberto Bautista Agut-Marco Cecchinato

Entrambi i giocatori sono amanti della terra battuta. Bautista è un giocatore che su questa superficie ha sempre fatto benissimo,e lo dimostrano i risultati ottenuti in carriera.

Cecchinato sembra in ripresa, ieri ha vinto una grandissima partita contro Mcdonald grazie anche a un tifo immenso. I due giocatori si sono affrontati 2 volte in carriera e conduce 2-0 Bautista.

Pronostici Tennis ATP Roma 13/05/2023: le migliori quote

Le quote vedono favorito Bautista a quota 1.55 mentre troviamo Cecchinato intorno a quota 2.50.

I nostri pronostici sugli Internazionali di Roma

Non è un periodo buono per Bautista che sembra che stia faticando molto a ritrovare il suo miglior tennis. Cecchinato dovrà sicuramente cercare di servire bene e chiudere il punto nei primi 2/3 scambi se vorrà avere delle chance per portare a casa la partita.

Il tifo domani per sostenere Marco sarà fondamentale nei momenti importanti della partita. Il nostro pronostico è la vittoria di Cecchinato a quota @2.50.

