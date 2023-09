Pronostici Tennis Quote Slam 2024. Appena concluso l’ultimo slam del 2023 di Tennis con la vittoria numero 24 di Novak Djokovic che ha sfiorato l’impresa del poker vincente nei principali tornei. Per il 2024 però i bookmakers puntano su Alcaraz favorito in 2 slam su 4.

Pronostici Tennis Quote Slam 2024: Australian Open

Novak Djokovic torna a vincere gli US Open a distanza di cinque anni e intasca il ventiquattresimo Slam della sua incredibile carriera (un numero celebrato con una maglia speciale: un ‘Mamba Forever’ ritrae vicini il serbo e Kobe Bryant), battendo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 7-6 6-3, prendendosi la rivincita dopo quella beffarda sconfitta di due anni fa che gli negò il Grande Slam. Nole torna al numero uno al mondo con cui aggiorna il record di settimane in cima al mondo, ben 390.

Per la seconda volta in due anni, Nole va vicino al Grande Slam portandosi a casa tre Major. E, pensandoci, quest’anno lo ha mancato per un solo set, quel quinto perso a Wimbledon con Carlos Alcaraz, e proprio lo spagnolo dovrebbe essere il grande rivale del serbo anche il prossimo anno. Secondo le prime quote antepost il 50% degli slam andranno ad Alcaraz.

Nel primo slam dell’Australian Open 2024, che si gioca a gennaio, è però Djokovic il favorito proprio su Alcaraz, poi arriva Medvedev prima di un salto netto in quota con Tsitsipas che precede Rafa Nadal e anche il nostro Jannik Sinner, primo azzurro in quota @17 volte la posta. Nel femminile Iga Swiatek torna a prendersi la testa della lavagna su Aryna Sabalenka, da poco battuta nella finale dello US Open da Coco Gauff che è quotata @11 per la vittoria al prossimo slam australiano.

Pronostici Tennis Quote Slam 2024: Open di Francia

A Roland Garros le cose cambiano con Carlos Alcaraz che si prende i favori di analisti e bookmakers per l’Open di Francia. Naturalmente Djokovic è il primo avversario poi arriva Rafa Nadal che sulla terra rossa cala molto la propria quota su uno slam che negli anni ha dominato. Scende anche la quota di Holger Rune @9 in questo caso, mentre sale Medvedev @11, al pari di Tsitsipas e di Sinner. Messo meglio anche Lorenzo Musetti @34 volte la posta.

In campo femminile il Roland Garros ancora Iga Swiatek favorita con una quota ancora più bassa @2 mentre la Sabalenka è più staccata @8. In doppia cifra Elena Rybakina @11 volte la posta. Italiane disperse, la “migliore” in lavagna è Martina Trevisan @101.

Pronostici Tennis Quote Slam 2024: Wimbledon

A Wimbledon ancora Carlos Alcaraz favorito @2.50, anche se qui lo scarto con Djokovic @2.75 è davvero minimo e si gioca praticamente un testa a testa, con Medvedev terzo incomodo, ma molto staccato @13 volte la posta. Dopo arriva Jannik Sinner @15 mentre Matteo Berrettini, che in passato ci ha fatto sognare allo slam inglese, si prende @34 di quota.

Nel femminile indovinate un pò? Iga Swiatek favorita @3.50 con Aryna Sabalenka prima a contrastarla poi arriva la Rybankina. A Wimbledon troviamo tra le prime anche Ons Jabeur che stacca anche Coco Gauff. Qui addirittura non troviamo giocatrici azzurre in lavagna.

Pronostici Tennis Quote Slam 2024: US Open

Andiamo a chiudere a Flushing Meadows dove si sono appena spenti i riflettori dell’edizione 2023, ma vediamo subito le quote per lo slam americano del prossimo anno. Qui i book puntano sulla conferma di Novak Djokovic allo US Open, ma anche qui la differenza di quota con Alcaraz è davvero minima (@2.50 contro @2.75). Daniil Medvedev si gioca @8, sempre di poco avanti a Jannik Sinner che sogna il primo slam in carriera. La vittoria americana dell’alto atesino si gioca @13 volte la posta. Qui Musetti è molto lontano @126.

Nel femminile Iga Swiatek completa il poker da favorita negli slam del prossimo anno. Sarà il campo a dirci se Swiatek riuscirà a completare il grand slam stagionale nel 2024. Negli USA l’avversaria principale è sempre Sabalenka ma è vicina anche Rybakina mentre la difesa del titolo di Coco Gauff si gioca @9 volte la posta, da anti a Jessica Pegula @13.

