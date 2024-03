Calendario Tennis Indian Wells 2024. Continuiamo a parlare del Master 1000 americano, il primo dei Sunshine Double, al via in questi giorni. Vediamo il calendario completo e gli appuntamenti che attendono gli italiani, non solo Sinner, ma anche Arnaldi, Sonego, Cobolli, Fognini e Musetti, oltre ad un approfondimento anche sul tabellone femminile con Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, oltre a Sara Errani.

Calendario Tennis Indian Wells 2024: le date chiave

Il torneo Master 1000 di Indian Wells 2024 è in programma dal 6 al 17 marzo. Si parte il 6 con i primi turni del torneo maschile e femminile (64esimi di finale), poi l’8 inizia il secondo turno e il 10 il terzo.

Martedì 12 marzo si entra nel vivo con gli ottavi di finale. I quarti sono in programma dal 13. Venerdì 15 iniziano le semifinali. Le finali di doppio sono il 15 la maschile e il 16 la femminile.

Domenica 17 c’è sia la finale del singolare femminile sia quella maschile. il programma inizierà ogni giorno alle 20, ora italiana.

Calendario Tennis Indian Wells 2024: il tabellone dei big e degli italiani nel maschile

Jannik Sinner si trova nella parte bassa, quella opposta a Novak Djokovic, e potrebbe incontrare Carlos Alcaraz in una eventuale semifinale. L’altoatesino esordirà al secondo turno contro il vincente tra l’australiano Thanasi Kokkinakis e l’americano Marcos Giron, ma abbiamo parlato QUI nel dettaglio del possibile cammino che attende Sinner.

Qui vediamo anche gli altri protagonisti azzurri, e non solo, visto che è curiosità anche per Rafa Nadal, non più testa di serie a causa della lunga assenza dai campi per infortunio, e che è la mina vagante. Il marocchino esordirà al primo turno contro il canadese Milos Raonic. Al secondo turno potrebbe già incontrare un ostico Holger Rune.

Il numero uno al mondo, Novak Djokovic, nella parte alta del tabellone, sarà impegnato a partire dal secondo turno contro uno tra l’australiano Vukic e il giapponese Mochizuki.

Non particolarmente fortunati i sorteggi degli altri italiani. Matteo Arnaldi, nella parte bassa, andrà in campo al debutto contro il francese Lucas Van Assche, per poi ritrovarsi eventualmente ad affrontare Carlos Alcaraz.

Lorenzo Sonego affronterà subito Miomir Kecmanovic. Flavio Cobolli se la vedrà con lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Fabio Fognini sfiderà Bernabè Zapata Miralles.

Lorenzo Musetti, invece, inizierà dal secondo turno ed esordirà contro con il vincente tra l’olandese Botic van de Zandschulp e il canadese Denis Shapovalov, mentre al terzo potrebbe incrociare Nadal.

Calendario Tennis Indian Wells 2024: il tabellone delle big e delle italiane nel femminile

Nel torneo femminile, vinto l’anno scorso dalla tennista moscovita naturalizzata kazaka Elena Rybakina, ci sono le azzurre Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, oltre a Sara Errani che arriva dalle qualificazioni.

Camila Giorgi incontrerà al primo turno Katie Boulter e, se dovesse vincere anche il secondo contro Linda Noskova, potrebbe affrontare al terzo la prima favorita del tabellone Iga Swiatek.

Jasmine Paolini, testa di serie numero 13, esordirà direttamente al secondo turno con Arantxa Rus o Tatjana Maria.

Lucia Bronzetti e Martina Trevisan se la vedranno al primo turno rispettivamente con Magdalena Frech e Diane Parry. Elisabetta Cocciaretto, infine, sfiderà la statunitense Peyton Stearns.

Tutte le quote su Indian Wells 2024

Vediamo le quote antepost degli italiani e a seguire tutto il resto delle lavagne per la vittoria finale di Indian Wells sia maschile (dove Djokovic è di poco avanti su Sinner ed Alcaraz), che nel femminile (la solita Swiatek apre al comando).

INDIAN WELLS MASCHILE

SINNER @3.25

MUSETTI @250

ARNALDI @250

SONEGO @250

COBOLLI @250

FOGNINI @300

INDIAN WELLS FEMMINILE

PAOLINI @50

GIORGI @250

TREVISAN @500

COCCIARETTO (ALTRO @10)

BRONZETTI (ALTRO @10)

ERRANI (ALTRO @10)

