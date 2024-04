Pronostico Korda-Davidovich Fokina 9 aprile 2024. Vediamo le analisi e i consigli per le scommesse su questo match dei trentaduesimi di finale del Tennis Master 1000 ATP Montecarlo 2024, in campo martedì (non prima delle ore 11:00).

Pronostico Korda-Davidovich Fokina 9 aprile 2024: lo stato di forma dei tennisti

Ecco come arrivano i tennisti a questo match valido per i 32esimi di finale del Master 1000 ATP Montecarlo 2024 di Tennis. Sebastian Korda (#27 nel ranking mondiale) è uscito al 2° turno sia a Miami che ad Indian Wells, dopo un buon torneo a Dubai, prima del ritiro ai quarti contro Rublev.

Dall’altra parte Alejandro Davidovich Fokina (#29), anche lui fuori al 2° turno a Miami per mano di Ruud, ma pronto all’esordio su una superficie a lui più adatta. Un solo precedente tra i due, a Miami nel 2022, con vittoria per 2-0 di Korda, con un netto 6-1, 6-1.

Leggi anche l’anteprima con le quote antepost e i possibili protagonisti a questo Master 1000, con guida tv, programma completo, italiani in gioco e tanto altro sul ATP Montecarlo 2024. CLICCA QUI.

Pronostico Korda-Davidovich Fokina 9 aprile 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match del Tennis ATP Master 1000 di Montecarlo 2024.

Le nostre scommesse su Sebastian Korda-Alejandro Davidovich Fokina

Puntiamo sullo spagnolo che è molto più forte su questa superficie e soprattutto quest’anno la terra a Montecarlo è molto lenta e Korda potrebbe faticare tanto per un tennista americano che gioca principalmente servizio dritto e colpi di potenza che lo portano a punto. Non è abituato a lottare sulla terra battuta come Davidovich Fokina che qui ha già fatto bene (due anni fa ha buttato fuori Djokovic arrivando in semifinale ed è un giocatore che su queste superfici può fare molto male. Alla pari di quota prendiamo sempre lo spagnolo in questo spot, andiamo con VITTORIA DAVIDOVICH FOKINA @1.91.

