Martedì sono in campo Alexei Popyrin-Matteo Berrettini per il primo turno di Parigi-Bercy, ultimo Master 1000 della stagione di Tennis, importante anche in vista delle ATP Finals. Pronostico Popyrin-Berrettini 29 ottobre 2024.

Pronostico Popyrin-Berrettini 29 ottobre 2024: lo stato di forma dei tennisti

Dopo aver visto l’anteprima di questo torneo, da martedì si entra nel vivo con match e scommesse visto che andra in scena il primo turno dell’ultimo Master 1000 della stagione, Parigi Bercy. Si affronteranno il numero ventiquattro del mondo, Alexei Popyrin , contro il numero trentasei del mondo, Matteo Berrettini.

Entrambi i giocatori, arrivano a questo match in un periodo di forma non eccellente. Popyrin, dopo un inizio di fine stagione importante, ha mostrato un calo in questi ultimi tornei.

Dall’altra parte troviamo Berrettini, che è reduce da una stagione dettata dagli infortuni, che non gli ha permesso di trovare il ritmo necessario. I due giocatori si sono affrontati 3 volte e al momento conduce Berrettini 3-0.

Migliori quote Alexei Popyrin-Matteo Berrettini

I bookmakers vedono favorito Berrettini a 1.55 di quota massima su Snai e a 1.52 su Sisal mentre troviamo Popyrin a quota 2.50 su BetFlag e Betway. Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis.

Dove vedere in TV il Master 1000 Parigi-Bercy

Il Masters 1000 di Parigi Bercy è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 3 novembre.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

La squadra di telecronisti Sky Sport che commenterà i match sarà composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Fabio Tavelli, Alessandro Sugoni, Dario Massara, Alessandro Lupi e Nicolò Ramella.

Albo d’oro ultimi vincitori Parigi Bercy

Vediamo gli ultimi vincitori del Master 1000 parigino dove il campione in carica è Novak Djokovic che non parteciperà per difendere il titolo di un torneo che in carriera ha dominato per la bellezza di 7 volte!

ULTIMI VINCITORI PARIGI BERCY

2023-Novak Djokovic

2022-Holger Rune

2021-Novak Djokovic

2020-Daniil Medvedev

2019-Novak Djokovic

2018-Karen Khachanov

2017-Jack Sock

2016-Andy Murray

2015-Novak Djokovic

2014-Novak Djokovic

Le nostre scommesse su Popyrin-Berrettini

Ci aspettiamo una partita combattuta, dove non vediamo molti break, ma soprattutto non ci aspettiamo set corti. Decidiamo di dare fiducia comunque all’Italiano da favorito e di prenderci la vittoria di Matteo a quota 1.55.

Il nostro pronostico Popyrin-Berrettini: 2 @1.55

