Inizia il tabellone principale del primo Master 1000 della nuova stagione di Tennis. Si gioca in California per Indian Wells, vediamo il main draw ufficiale con 9 italiani al via e vediamo anche gli aggiornamenti e le Quote Indian Wells 2025.

Quote Indian Wells 2025: Carlos Alcaraz favorito

L’assenza forzata del numero 1 al mondo, Jannik Sinner, spinge Carlos Alcaraz ad essere il grande favorito per la vittoria finale ad Indian Wells, primo Master 1000 del 2025 di tennis. Il campione in carica spagnolo parte davanti a tutti sulle lavagne di Sisal che lo propone @3 volte la posta, seguito da Alexander Zverev @5 e Novak Djokovic @6.

Seguono poi Daniil Medvedev @13.00 e Taylor Fritz @16.00. In quota @31.00 volte la posta sono invece proposti Stefanos Tsitsipas, fresco vincitore del suo primo torneo 500, Andrey Rublev e Jack Draper. I primi italiani sono Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, entrambi dati in lavagna @51.00 su Goldbet.

Tabellone principale con 9 italiani al via

Saranno nove gli azzurri al via del tabellone principale del Masters1000 di Indian Wells: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi e, dopo i risultati delle qualificazioni, Matteo Gigante e Giulio Zeppieri.

Musetti, in qualitа di testa di serie n.15 farа il proprio esordio dal secondo turno e affronterа il vincente della sfida tra l’americano Reilly Opelka e il russo Roman Safiullin. Stesso discorso per Berrettini, n.28 del seeding, che attende chi la spunterа tra l’australiano Chris O’Connell e lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Tra gli italiani impegnati da subito al primo turno segnaliamo Flavio Cobolli nettamente favorito @1,48 su Lottomatica rispetto al tennista di casa Colton Smith, dato @2,60.

Pronostico favorevole anche per Matteo Arnaldi, vincente @1,42 su un altro tennista statunitense, Aleksandar Kovacevic, proposto @2,75 e Lorenzo Sonego @1,72 sull’esperto David Goffin @2,05.

Dovranno fare l’impresa da sfavoriti invece Luca Nardi, reduce dai quarti di Dubai, e quota @2,35 contro Cameron Norrie @1,58; e Luciano Darderi impegnato in un match equilibrato sulla carta contro Hugo Gaston, anche se è avanti il francese @1,82 sull’italo-argentino offerto @1,92 volte la posta.

TABELLONE COMPLETO ATP INDIAN WELLS 2025

PARTE ALTA

(1) Alexander Zverev GER vs Bye

Miomir Kecmanovic SRB vs Tallon Griekspoor NED

Fabian Marozsan HUN vs Pedro Martinez ESP

Bye vs (29) Giovanni Mpetshi Perricard FRA

(19) Tomas Machac CZE vs Bye

Alexander Bublik KAZ vs (Q) Yosuke Watanuki JPN

Roberto Bautista Agut ESP vs (Q) Damir Dzumhur BIH

Bye vs (16) Frances Tiafoe USA

(12) Holger Rune DEN vs Bye

Corentin Moutet FRA vs Jordan Thompson AUS

Jaume Munar ESP vs Kei Nishikori JPN

Bye vs (18) Ugo Humbert FRA

(28) Matteo Berrettini ITA vs Bye

Roberto Carballes Baena ESP vs Christopher O’Connell AUS

Thiago Seyboth Wild BRA vs Alexandre Muller FRA

Bye vs (8) Stefanos Tsitsipas GRE

(4) Casper Ruud NOR vs Bye

Marcos Giron USA vs (Q) Nikoloz Basilashvili GEO

Zizou Bergs BEL vs (Q) Ethan Quinn USA

Bye vs (26) Alexei Popyrin AUS

(20) Arthur Fils FRA vs Bye

Zhizhen Zhang CHN vs (Q) Kamil Majchrzak POL

Roman Safiullin RUS vs (WC) Reilly Opelka USA

Bye vs (15) Lorenzo Musetti ITA

(10) Tommy Paul USA vs Bye

(WC) Tristan Boyer USA vs Aleksandar Vukic AUS

Cameron Norrie GBR vs Luca Nardi ITA

Bye vs (23) Jiri Lehecka CZE

(31) Alex Michelsen USA vs Bye

(Q) Colton Smith USA vs Flavio Cobolli ITA

Yunchaokete Bu CHN vs (WC) Nishesh Basavareddy USA

Bye vs (5) Daniil Medvedev RUS

PARTE BASSA

(7) Andrey Rublev RUS vs Bye

Matteo Arnaldi ITA vs Aleksandar Kovacevic USA

Alexander Shevchenko KAZ vs Rinky Hijikata AUS

Bye vs (32) Brandon Nakashima USA

(22) Karen Khachanov RUS vs Bye

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Jakub Mensik CZE

Mariano Navone ARG vs Learner Tien USA

Bye vs (11) Ben Shelton USA

(13) Jack Draper GBR vs Bye

Jacob Fearnley GBR vs (WC) Joao Fonseca BRA

Benjamin Bonzi FRA vs (PR) Jenson Brooksby USA

Bye vs (17) Felix Auger-Aliassime CAN

(30) Alejandro Tabilo CHI vs Bye

(Q) Li Tu AUS vs Dusan Lajovic SRB

(Q) Matteo Gigante ITA vs Sebastian Baez ARG

Bye vs (3) Taylor Fritz USA

(6) Novak Djokovic SRB vs Bye

(LL) Botic van de Zandschulp NED vs (PR) Nick Kyrgios AUS

(WC) Mackenzie McDonald USA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Bye vs (25) Francisco Cerundolo ARG

(21) Hubert Hurkacz POL vs Bye

Luciano Darderi ITA vs (Q) Hugo Gaston FRA

David Goffin BEL vs Lorenzo Sonego ITA

Bye vs (9) Alex de Minaur AUS

(14) Grigor Dimitrov BUL vs Bye

Arthur Rinderknech FRA vs Nuno Borges POR

Jan-Lennard Struff GER vs Gael Monfils FRA

Bye vs (24) Sebastian Korda USA

(27) Denis Shapovalov CAN vs Bye

(Q) Giulio Zeppieri ITA vs (Q) Adam Walton AUS

Quentin Halys FRA vs (Q) Pablo Carreno Busta ESP

Bye vs (2) Carlos Alcaraz ESP

