Sono cinque gli azzurri in campo oggi e nella notte tra giovedì e venerdì per i primi turni del primo Master 1000 della stagione 2025 di tennis. Andiamo a vedere i match degli italiani: Arnaldi-Kovacevic, Gigante-Baez, Goffin-Sonego, Darderi-Gaston e Zeppieri-Walton. Pronostici Indian Wells 6 marzo 2025.

Risultati day 1 Indian Wells

E’ iniziato il Masters 1000 di Indian Wells, il primo 1000 della stagione di Tennis. Vediamo i risultati degli azzurri al day1, con le sconfitte di di Luca Nardi e Flavio Cobolli, rispettivamente contro il britannico Cameron Norrie (6-0 6-3) e l’americano Colton Smith (3-6 6-2 6-2).

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che hanno il bye al primo turno, hanno conosciuto i loro avversari al secondo turno. Berrettini affronterà l’australiano Christopher O’Connell, numero 75 della classifica mondiale (ha superato Roberto Carballes Baena con il punteggio di 6-3 0-6 6-1). Musetti, invece, affronterà il russo Roman Safiullin, che ha superato in due set l’americano Reilly Opelka per 6-4 7-6.

Sappiamo anche chi affronterà Alexander Zverev. Il tedesco sfiderà Tallon Griekspoor per un esordio davvero complicato per il numero due del mondo contro l’olandese che è in ottima forma in quest’ultimo mese e che ha battuto in rimonta in altro match difficile il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-7 6-4 6-3 dopo due ore e diciotto minuti di gioco.

RISULTATI ATP INDIAN WELLS 2025 (6 MARZO)

Boyer (Usa) b. Vukic (Aus) 4-6 6-2 7-6

Nishikori (Jpn) b. Munar (Esp) 6-2 5-7 7-6

Seyboth Wild (Bra) b. Muller (Fra) 4-6 7-5 7-6

O’Connell (Aus) b. Bautista Agut (Esp) 6-3 0-6 6-1

Griekspoor (Ned) b. Kecmanovic (Srb) 6-7 6-4 6-3

Bu (Chn) b. Basavareddy (Usa) 7-5 6-4

Marozsan (Hun) b. Martinez (Esp) 6-3 6-2

Smith (Usa) b. Cobolli (Ita) 3-6 6-2 6-2

Dzumhur (Bih) b. Bautista Agut (Esp) 6-4 1-6 7-6

Safiullin (Rus) b. Opelka (Usa) 6-4 7-6

Bergs (Bel) b. Quinn (Usa) 7-6 6-3

Moutet (Fra) b. Thompson (Aus) 6-4 4-6 6-3

Norrie (Gbr) b. Nardi (Ita) 6-0 6-3

Watanuki (Jpn) b. Bublik (Kaz) 6-3 3-6 6-3

Zhang (Chn) – Diallo (Can) 6-2 2-6 4-4 interrotta

Pronostici Indian Wells 6 marzo 2025: i match degli azzurri al day2

Vediamo i match che ci attendono in questa seconda giornata californiana per Indian Wells, con un occhio di riguardo ovviamente sulle sfide che vedranno impegnati 5 tennisti azzurri.

Matteo Arnaldi- Alexandar Kovacevic

In California inizia il cammino di Matteo Arnaldi che sfida Alexandar Kovacevic, giocatore difficile da brekkare e che si trova a proprio agio sul cemento. A febbraio Arnaldi ha raggiunto le semifinali a Delray Beach e il quarto di finale nel 500 di Dallas. Chi vince sfiderà il n.7 del seeding Andrey Rublev, già battuto da Arnaldi in uno Slam, ma sulla terra rossa di Parigi, superficie da sempre ostica per il russo. Le quote sono tutte per l’azzurro vincente @1.41 su Goldbet contro il @2.85 di Kovacevic.

Matteo Gigante-SebastianBaez

Per il 23enne romano Matteo Gigante (numero 217 del ranking ATP) il torneo inizia contro Sebastian Baez (numero #34). Gigante è passato dalle qualificazioni, concedendo pochissimo al beniamino di casa Mitchell Krueger a cui ha concesso pochissimo, e poi ha giocato bene anche contro un giocatore stabilmente in top 100 mondiale, l’olandese Botic van de Zandschulp, regolato con grande autorevolezza: 7-5 6-0 . I due non si sono mai affronti in precedenza. Quest’anno Baez ha già portato a casa un torneo di grande prestigio, l’ATP 500 di Rio de Janeiro, bissando il successo del 2024 e da il suo meglio su terra rossa, ma è a suo agio anche sul veloce. Chi vince sfiderà uno dei big di casa, Taylor Fritz. Quote per Baez favorito @1.73 su Bet365 mentre Gigante si gioca @2.10.

David Goffin-Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego inizierà il suo cammino contro il belga David Goffin, numero 56 della classifica mondiale, per un primo turno che potrebbe rivelarsi complicato contro un giocatore d’esperienza che ha conquistato i quarti di finale la settimana precedente ad Acapulco mentre Sonego è reduce dalla sconfitta al primo turno a Dubai contro Stefanos Tsitsipas. I due giocatori si sono divisi la posta in palio con una vittoria a testa nei precedenti. In quota le speranze non mancano con Snai che favorisce Sonego @1.70 contro il @2.10 di Goffin. Il vincitore affronterа l’australiano Alex de Minaur.

Luciano Darderi-Hugo Gaston

Luciano Darderi inizia la sua corsa a Indian Wells da numero 60 al mondo, e in un periodo quanto meno complicato visto che negli ultimi 10 match ha vinto solo 1 volta, al primo turno di Rio de Janeiro contro Dellien (vittoria per ritiro). Hugo Gaston (#93) si è dovuto qualificare rifilando un comodo e doppio 2-0 a Trotter e Spizzirri, e ora sfida per la seconda volta in carriera Darderi, contro cui ha perso nel 2023 per 0-2, sulla terra rossa di Cordoba (Argentina). Le quote di Planetwin365 sono tutte però per il francese vincente @1.59 mentre l’impresa di Darderi si gioca @2.27.

Giulio Zeppieri-Adam Walton

Chiudiamo con Giulio Zeppieri (caduto al numero 394 del ranking) che alle qualificazioni ha vinto bene contro Chun Hsin (6-2 6-1) e poi ha fatto fuori, sempre in due set, Mikhail Kukushkin. Anche l’australiano Adam Walton (numero 96 del ranking) è passato dalle qualificazioni superando in 2 set combattuti Constant Lestienne e in 3 set Michael Mmoh. I due giocatori non si sono mai sfidati in precedenza in carriera. Chi passa il turno affronta nei trentaduesimi la testa di serie numero 27 del torneo, il canadese Denis Shapovalov, che ha iniziato la stagione alla grande trionfando nel recente torneo di Dallas, giocato sul cemento. Secondo le quote di Sisal sarà Walton a passare, favorito @1.57 mentre il successo di Zeppieri si gioca @2.30.

Guida TV Tennis: dove vedere i match di Indian Wells?

La diretta televisiva del torneo di Indian Wells è affidata a Sky Sport, che dedica all’evento i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre a Sky Sport Plus al quale si può accedere tramite tasto verde del telecomando.

Per gli abbonati è disponibile la trasmissione streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW e Tennis TV.

Pronostici Tennis Indian Wells: doppia free pick su Sonego ed Arnaldi

In questo veloce audio Brian analizza i match di Arnaldi e Sonego e ci da un paio di consigli per le scommesse.

A domani con la nostra rubrica quotidiana di copertura di Indian Wells con risultati, programma del giorno, quote interessanti e ovviamente analisi e consigli per le scommesse.

