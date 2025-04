Nel Principato di Monaco entra nel vivo la stagione su terra rossa di tennis, e dopo la straordinaria doppietta azzurra della settimana scorsa (Cobolli a Bucarest e Darderi a Marrakech) vediamo la situazione di questa settimana con Anteprima ATP Montecarlo 2025.

Anteprima ATP Montecarlo 2025: i favoriti nel Principato

Questa settimana riflettori puntati sul Principato con ATP 1000 Montecarlo 2025 dove si è già iniziato a giocare col primo turno col primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa. Chi succederà a Stefanos Tsitsipas, qui vincitore per due anni consecutivi? In caso di vittoria il greco diventerebbe il primo tennista nell’Era Open che non si chiama Rafa Nadal (irraggiungibile con 11 successi nel principato) a vincere almeno 4 volte il torneo monegasco. Il successo di Tsitsipas si gioca @10 volte la posta.

A provarci Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, oltre che Alexander Zverev. Zverev non vince tre partite di fila dall’Australian Open e nelle prime apparizioni sulla terra battuta, in Sudamerica, è stato molto deludente, per usare un eufemismo e si gioca @15 per la vittoria questa settimana. Anche Carlos Alcaraz non è stato certo all’altezza della sua fama, finora. A Miami ha perso subito da Goffin e sembra essere ancora lontano dalla risoluzione della crisi in cui è piombato. Sulla terra non gioca dalle Olimpiadi di Parigi ed è pur sempre il campione in carica del Roland Garros, ma Montecarlo non è certo il suo torneo del cuore: ci ha giocato soltanto nel 2022, uscendo subito contro Seb Korda, nonostante questo è comunque il favorito in quota @2.40 su Novak Djokovic @6 che ha nuovamente sorpreso tutti centrando la finale a Miami, ma a quasi 38 anni non si può sapere in quali condizioni arriverà al Country Club.

Tra le possibili sorprese segnaliamo Holger Rune, altro big che sta cercando di ritrovare il suo gioco migliore e si prende @20 volte la posta, e Francisco Cerundolo @36 la cui forma è certificata dai quarti centrati sia a Indian Wells che a Miami, e dalla vittoria su Fognini.

Primi risultati e italiani al ATP Montecarlo 2025

La truppa italiana è partita con 6 giocatori, ma ha già perso Arnaldi nella giornata di domenica mentre al lunedì perdiamo Fabio Fognini che medita al ritiro con le dichiarazioni di un probabile ultimo torneo a Montecarlo per lui dopo la sconfitta contro Cerundolo. Lorenzo Musetti rischia ma vince in rimonta al terzo set contro il cinese Bu mentre Matteo Berrettini ha la meglio sull’argentino Navone con un doppio 6-4.

Il romano si regala un secondo turno contro Alexander Zverev che non più tardi di quattro anni fa, si sono sfidati addirittura nella finale di un altro evento ATP 1000 sul rosso, in quel di Madrid. Nella giornata di martedì è previsto il debutto nel torneo (primo turno) di Lorenzo Sonego contro lo spagnolo Pedro Martinez e di Flavio Cobolli contro il serbo Dusan Lajovic.

Guida TV Tennis: dove vedere ATP Montecarlo 2025?

La diretta tv del torneo di tennis ATP Montecarlo è disponibile su su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Tutte le sfide saranno disponibili in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Ottavi di finale teorici al ATP Montecarlo

Parte alta

Alexander Zverev (1) vs Lorenzo Musetti (13)

Holger Rune (10) vs Stefanos Tsitsipas (6)

Novak Djokovic (3) vs Grigor Dimitrov (15)

Daniil Medvedev (9) vs Alex de Minaur (8)

Parte bassa

Jack Draper (5) vs Ben Shelton (11)

Frances Tiafoe (14) vs Casper Ruud (4)

Andrey Rublev (7) vs Arthur Fils (12)

Felix Auger-Aliassime (16) vs Carlos Alcaraz (2)

Power ranking ATP/WTA: gli ultimi aggiornamenti

Come ogni lunedì vediamo anche gli aggiornamenti dei Ranking. Jannik Sinner inizia la sua 44° settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Risultati inferiori alle attese del tedesco Alexander Zverev e dello spagnolo Carlos Alcaraz, rispettivamente n.2 e n.3 del ranking.

Arriviamo dalla settimana con le vittorie italiane al ATP numero 100 e 101 con la doppietta grazie a Flavio Cobolli a Bucarest e a Luciano Darderi a Marrakech hanno avuto un significato storico. Il romano e l’italo-argentino hanno guadagnato posizioni, poi, rispetto all’ultimo aggiornamento: Cobolli è n.36 del ranking, mentre Darderi è n.48.

RANKING ATP (TOP-10)

1. Jannik Sinner 10330 punti

2. Alexander Zverev 7645 punti

3. Carlos Alcaraz 6720 punti

4. Taylor Fritz 5290 punti

5. Novak Djokovic 4510 punti

6. Jack Draper 3780 punti

7. Casper Ruud 3765 punti

8. Stefanos Tsitsipas 3445 punti

9. Andrey Rublev 3440 punti

10. Alex de Minaur 3335 punti

Nel femminile WTA è sempre la bielorussa Aryna Sabalenka, con un vantaggio considerevole rispetto alle immediate inseguitrici: la polacca Iga Swiatek (n.2 WTA) e anche la numero 3 dove c’è una novità: il successo a Charleston ha regalato a Jessica Pegula la posizione n.3, scavalcando la connazionale Coco Gauff. Stabile al numero 6 la nostra Jasmine Paolini che è in preparazione della stagione sulla terra rossa, a partire dal torneo di Stoccarda (14-21 aprile).

Parlando delle altre giocatrici italiane, troviamo Lucia Bronzetti sempre nel ruolo di n.2 d’Italia (n.59) a precedere la marchigiana Elisabetta Cocciaretto (n.89), che perso 4 posizioni rispetto all’ultimo update. Permane il dato di solo tre azzurre nella top-100, considerando Martina Trevisan n.146, le piщ vicine al gruppo di giocatrici citato. In discesa Sara Errani, da questa settimana n.152.

RANKING WTA (TOP-10)

1. Aryna Sabalenka 10541 punti

2. Iga Swiatek 7470 punti

3. Jessica Pegula 6101 punti

4. Coco Gauff 6063 punti

5. Madison Keys 4999 punti

6. Jasmine Paolini 4843 punti

7. Mirra Andreeva 4775 punti

8. Qinwen Zheng 4243 punti

9. Paula Badosa 3821 punti

10. Elena Rybakina 3808 punti

