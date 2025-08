L’ultimo Master 1000 di tennis sul cemento americano, prima dello US Open, è l’ATP Cincinnati 2025 che abbiamo analizzato dopo i recenti sorteggi, con primi turni, tabellone principale completo e tutti i possibili cammini degli azzurri, con Sinner che è nel quarto con Musetti mentre Zverev è dalla parte di Alcaraz tra i big, Anteprima ATP Cincinnati 2025.

Anteprima ATP Cincinnati 2025: ultimo Master 1000 prima dello US Open

E’ stato sorteggiato il tabellone principale dell’ultimo Masters 1000 prima dello US Open; l’ATP Cincinnati 2025, il torneo in Ohio inizierà giovedì 7 agosto e terminerà lunedì 18.

Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria a Wimbledon e cercherà di difendere il titolo conquistato l’anno scorso al Cincinnati Open, dove saranno presenti tutti i migliori giocatori al mondo, con l’eccezione di Novak Djokovic, ad iniziare da Carlos Alcaraz che sarà l’avversario principale dell’altoatesino anche in questo torneo. Un Sinner che inizierà con il vincente tra Kopriva e un qualificato. Nel terzo turno potrebbe affrontare il n.30 del seeding, Gabriel Diallo, e negli ottavi uno tra Tomas Machac e Tommy Paul.

Per Carlos Alcaraz, invece, all’esordio uno tra Mattia Bellucci e Damir Dzumhur. Nella parte bassa del tabellone ci sono anche Ben Shelton, Daniil Medvedev, Alex de Minaur e Sascha Zverev. Sul suo cammino, lo spagnolo potrebbe affrontare l’olandese Tallon Griekspoor, il ceco Jakub Mensik, uno tra Andrey Rublev e Alexei Popyrin, trovandosi nello stesso quarto di Alex de Minaur e in rotta di collisione in semifinale con uno tra Alexander Zverev e Ben Shelton.

I primi turni e il cammino degli azzurri, ATP Cincinnati

Sono un totale di sette gli italiani in gara, ma potrebbero diventare nove se Luca Nardi e Matteo Gigante riuscissero a superare le qualificazioni.

Jannik Sinner, di cui abbiamo già parlato, è stato inserito nello stesso quarto di Lorenzo Musetti (testa di serie n.8), che affronterà nel secondo round il vincente del confronto tra Matteo Arnaldi e il francese Benjamin Bonzi. Ci potrebbe quindi essere un derby all’orizzonte, mentre in un’ipotetica semifinale l’altoatesino potrebbe giocare contro l’americano Taylor Fritz.

Flavio Cobolli (n.15 del seeding) giocherà al secondo turno contro il vincente tra Yoshihito Nishioka e un qualificato, mentre Luciano Darderi (n.29 del seeding) se la vedrà contro uno tra lo spagnolo Jaume Munar e l’argentino Francisco Comesana. In conclusione, Lorenzo Sonego (n.31 del seeding) giocherà contro chi vincerà tra il belga Zizou Bergs e il britannico Jacob Fearnley.

Sinner vs Kopriva/Q

Musetti vs Arnaldi/Bonzi

Cobolli vs Nishioka/Q

Darderi vs Munar/Comesana

Sonego vs Bergs/Fearnley

Bellucci vs Dzumhur

Arnaldi vs. Bonzi

Il tabellone e il cammino di Jannik Sinner

Jannik Sinner esordirà nel secondo round, essendo n.1 del seeding. Inserito nella parte alta, l’altoatesino giocherà contro il vincente della sfida tra un qualificato e il ceco Vit Kopriva. Nel terzo round ci sarà uno tra il canadese Gabiel Diallo, il belga David Goffin e l’argentino Sebastian Baez. Negli ottavi di finale i nomi sono quelli dell’australiano Jordan Thompson, del cileno Nico Jarry, del ceco Tomas Machac e dell’americano Tommy Paul. A seguire, nei quarti, si potrebbe prefigurare l’eventualità di un derby con Lorenzo Musetti; in alternativa, si può pensare a una sfida contro uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il norvegese Casper Ruud.

In semifinale i rivali più qualificati sono lo statunitense Taylor Fritz e il danese Holger Rune, senza sottovalutare l’americano Frances Tiafoe, finalista l’anno scorso a Cincinnati e battuto proprio da Jannik. In finale, l’incrocio tanto atteso con Carlos Alcaraz è quello più probabile. In caso di ko dell’iberico, i rivali alternativi sono il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Ben Shelton e l’australiano Alex de Minaur.

Primo turno – Bye

Secondo turno – Kopriva/Qualificato

Terzo turno – Diallo, Goffin, Baez

Ottavi di finale – Thompson/Jarry/Machac/Paul

Quarti di finale – Musetti/Auger-Aliassime/Ruud

Semifinali – Rune/Fritz/Cobolli/Tiafoe

Finale – Alcaraz/Zverev/Shelton/de Minaur

Il tabellone e il cammino di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti, accreditato del numero 8 del seeding, è uno dei 5 italiani inseriti tra le 32 teste di serie e quindi sfrutterà il bye al primo turno per passare direttamente al secondo dove potrebbe esserci subito un derby se Matteo Arnaldi riuscisse a superare il francese Benjamin Bonzi. In caso di successo, il terzo turno, con i primi incroci tra teste di serie, potrebbe riservare all’azzurro la sfida con il numero 25 del seeding, l’ellenico Stefanos Tsitsipas.

Agli ottavi potrebbe essere uno tra il norvegese Casper Ruud, numero 11, ed il canadese Félix Auger-Aliassime, numero 23. Un altro derby all’orizzonte per Musetti nei quarti: possibile la sfida con Jannik Sinner. In semifinale, invece, l’azzurro, essendo inserito nella parte alta del tabellone, potrebbe incrociare lo statunitense Taylor Fritz, numero 4, oppure il danese Holger Rune, numero 7, mentre l’avversario in finale uscirà dalla parte bassa, e potrebbe essere lo spagnolo Carlos Alcaraz o il tedesco Alexander Zverev.

Primo turno: bye

Secondo turno: Matteo Arnaldi o Benjamin Bonzi

Terzo turno: Stefanos Tsitsipas

Ottavi: Casper Ruud o Félix Auger-Aliassime

Quarti: Jannik Sinner

Semifinale: Taylor Fritz o Holger Rune

Finale: Carlos Alcaraz o Alexander Zverev

Il tabellone e il cammino di Flavio Cobolli

Flavio Cobolli sarà il numero 15 del seeding del tabellone principale; l’azzurro esordirà al secondo turno, avendo ricevuto un bye al primo, ed affronterà o il nipponico Yoshihito Nishioka o un qualificato. Al terzo turno la possibile sfida ad uno tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ed il brasiliano João Fonseca mentre l’ostacolo potrebbe essere durissimo già agli ottavi con la sfida sulla carta con lo statunitense Taylor Fritz, il quale però prima dovrà stare attento a Lorenzo Sonego.

Nei quarti poi l’azzurro potrebbe sfidare il danese Holger Rune, mentre in semifinale per Cobolli potrebbe profilarsi un derby con Jannik Sinner o, in seconda battuta, con Lorenzo Musetti. La finale potrebbe vedere l’azzurro opposto ad uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev.

Primo turno: bye

Secondo turno: Yoshihito Nishioka o un qualificato

Terzo turno: Alejandro Davidovich Fokina o João Fonseca

Ottavi: Taylor Fritz o Lorenzo Sonego

Quarti: Holger Rune o Frances Tiafoe

Semifinale: Jannik Sinner o Lorenzo Musetti

Finale: Carlos Alcaraz o Alexander Zverev

Il tabellone e il cammino di Lorenzo Sonego

Le diverse cancellazioni dell’ultimo minuto hanno permesso a Lorenzo Sonego di entrare al pelo tra le 32 teste di serie. L’azzurro, numero 31 del seeding, usufruirà di un bye all’esordio e partirà direttamente dal secondo turno col vincente della sfida tra il belga Zizou Bergs ed il britannico Jacob Fearnley. Al terzo turno le cose si complicheranno per l’azzurro, che dovrebbe trovare sul proprio cammino il numero 4, lo statunitense Taylor Fritz. Possibile derby poi, agli ottavi, contro Flavio Cobolli.

Ai quarti ci potrebbe essere uno tra il danese Holger Rune e lo statunitense Frances Tiafoe, mentre in semifinale potrebbe esserci un altro derby contro Jannik Sinner o Lorenzo Musetti. Ultimo atto possibile contro lo spagnolo Carlos Alcaraz o il tedesco Alexander Zverev.

Primo turno: bye

Secondo turno: Zizou Bergs o Jacob Fearnley

Terzo turno: Taylor Fritz

Ottavi: Flavio Cobolli

Quarti: Holger Rune o Frances Tiafoe

Semifinale: Jannik Sinner o Lorenzo Musetti

Finale: Carlos Alcaraz o Alexander Zverev

Il tabellone e il cammino di Luciano Darderi

Nelle ore antecedenti il sorteggio, diverse cancellazioni hanno promosso anche l’azzurro Luciano Darderi tra i top seeding. Al 2° turno Darderi attende il vincente del match tra l’argentino Francisco Comesaña e lo spagnolo Jaume Munar, ma il suo percorso si preannuncia durissimo sin dal terzo turno, con il possibile incrocio con l’australiano Alex de Minaur. Agli ottavi, poi, ad attenderlo ci sarebbe il russo Andrey Rublev.

Le prime tre teste di serie, poi, potrebbero attendere Darderi dai quarti di finale, dove l’avversario sarebbe il numero 2, lo spagnolo Carlos Alcaraz, per poi passare in semifinale contro il numero 3, il tedesco Alexander Zverev, ed infine giungere in finale contro il numero 1 del mondo, l’azzurro Jannik Sinner.

Primo turno: bye

Secondo turno: Francisco Comesaña o Jaume Munar

Terzo turno: Alex de Minaur

Ottavi: Andrey Rublev

Quarti: Carlos Alcaraz

Semifinale: Alexander Zverev

Finale: Jannik Sinner

Gli ottavi di finale teorici al ATP Cincinnati 2025

Andiamo a vedere quali dovrebbero essere gli ottavi di finale teorici per il torneo di Cincinnati.

[1] J. Sinner – [13] T. Paul

[11] C. Ruud – [8] L. Musetti

[4] T. Fritz – [15] F. Cobolli

[10] F. Tiafoe – [7] H. Rune

[5] B. Shelton – [12] D. Medvedev

[14] K. Khachanov – [3] A. Zverev

[6] A. de Minaur – [9] A. Rublev

[16] J. Mensik – [2] C. Alcaraz

Quote Antepost: chi vincerà il Master 1000 di Cincinnati?

Andiamo a vedere le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del ATP Cincinnati 2025. Al momento le quote non sono ancora disponibili, collegatevi prossimamente per aggiornamenti.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.