Mentre su accendono i riflettori sul Master 1000 di Cincinnati, c’è da finire un altro master 1000 della stagione di tennis, quello canadese, con la finale del ATP Toronto tra il russo Karen Khachanov e la stella americana in ascesa, Ben Shelton. Pronostico Khachanov-Shelton 8 agosto 2025.

Pronostico Khachanov-Shelton 8 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Karen Khachanov-Ben Shelton, sfida valida per la finale del Master 1000, ATP Toronto 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Per Karen Khachanov, 29 anni, russo di origini armene, questa è la seconda finale in carriera in un torneo Masters 1000, a quasi sette anni dalla prima. Allora, nel 2018, fu trionfo a sorpresa sul cemento parigino del Palais Omnisports de Bercy contro Djokovic. A Toronto, dopo un avvio convincente nel torneo, Khachanov ha compiuto l’impresa in semifinale battendo Alexander Zverev, numero uno del seeding, al termine di una battaglia durissima chiusa 6-3, 4-6, 7-6. Il russo ha salvato un match point nel terzo set, mostrando una tenuta mentale notevole che alla fine gli è valsa la vittoria.

Dall’altra parte della rete ci sarà Ben Shelton, 22 anni, statunitense mancino, in forte ascesa nel panorama tennistico mondiale, alla sua prima finale in un Masters 1000 (è il più giovane statunitense a raggiungere una finale 1000 dal 2004, quando Andy Roddick ci riuscì proprio a Toronto). In semifinale ha avuto la meglio sul connazionale Taylor Fritz (6-4, 6-3).

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Khachanov-Shelton ?

A detenere i diritti tv del Canadian Open è Sky Sport. All’evento è dedicato esclusivamente il canale di Sky Sport Tennis al 203 della lineup dei canali sport. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite l’app dell’emittente satellitare Sky Go, oltre che su NOW, e su Tennis TV.

Le migliori quote per Karen Khachanov-Ben Shelton

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Shelton favorito @1.54 su Marathonbet e @1.53 su Admiralbet mentre la vittoria del russo sale fino @2.50 su Sisal.

Le nostre scommesse su Karen Khachanov-Ben Shelton

L’unico precedente risale a marzo 2025, a Indian Wells, dove Shelton si impose in due set (6-3, 7-5) ma da allora Khachanov ha alzato parecchio il suo livello. La sfida si annuncia aperta e interessante anche dal punto di vista tattico: Khachanov cercherà di controllare lo scambio con i suoi colpi pesanti da fondo, mentre Shelton punterà sull’aggressività in risposta e sulla capacità di verticalizzare. Sarà cruciale il rendimento al servizio, che per entrambi rappresenta un’arma centrale. Occhio al numero di ace in questa partita, ma anche al numero di giochi, noi consigliamo OVER 23.5 GAMES @1.90 Bwin.

