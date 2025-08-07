Tra le prime sfide del day1 del Master 1000 di tennis in Ohio, l’ultimo prima dello US Open, c’è lo scontro tra Benjamin Bonzi e Matteo Arnaldi al ATP Cincinnati 2025, con l’azzurro che cerca di passare per regalarsi il derby con Musetti al secondo turno. Pronostico Bonzi-Arnaldi 7 agosto 2025.

Pronostico Bonzi-Arnaldi 7 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Dopo aver visto l’anteprima dell’ultimo master 1000 della stagione di tennis, ATP Cincinnati, prima dello slam dello US Open, andiamo a vedere l’analisi del match tra Benjamin Bonzi-Matteo Arnaldi, sfida valida per il primo turno ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Matteo Arnaldi (41 nel ranking mondiale) spera di ritagliarsi uno spazio da protagonista a questo torneo, dopo un 2025 discreto, ma senza particolari colpi per il ligure che a Washington ha superato due turni, battendo prima in rimonta il tedesco Altmaier e poi in due set l’amico Sonego, per poi perdere nettamente contro Fritz: 6-3 6-4. A Toronto, poi, dopo aver superato Schoolkate al termine di un match rocambolesco, è partito benissimo contro Zverev, aggiudicandosi il primo set ma subendo poi la rimonta del tedesco: 6-7 6-3 6-2.

Benjamin Bonzi, numero 66 al mondo, ha avuto solo delusioni finora sul cemento americano. A Washington è uscito subito contro l’ungherese Marozsan, che l’ha battuto nettamente in 2 soli set. A Toronto, invece, ha vinto 6-4 il primo set contro l’australiano Walton e poi è crollato: 6-0 6-3 sul groppone e addio Canadian Open.

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Bonzi-Arnaldi?

A detenere i diritti tv dell’ATP di Cincinnati è Sky Sport, che dedica ampia copertura all’evento. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite l’app dell’emittente satellitare Sky Go, oltre che su NOW.

Le migliori quote per Benjamin Bonzi-Matteo Arnaldi

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Nettamente favorito Arnaldi che non va oltre la quota @1.38 su Marathonbet mentre su Admiralbet si gioca @1.37. La vittoria di Bonzi si prende @3.00 su tutti i principali bookmakers come Goldbet.

Le nostre scommesse su Benjamin Bonzi-Matteo Arnaldi

Quello in programma in Ohio è il primo confronto di sempre tra Arnaldi e Bonzi, che non si sono mai sfidati in precedenza. Chi vince tra il sanremese e il francese trova Lorenzo Musetti al secondo turno e secondo noi vedremo il derby azzurro, anche se la quota per Arnaldi vincente è davvero bassa. Azzardiamo l’handicap con ARNALDI -3.5 GAMES @1.85 Sisal.

