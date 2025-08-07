Nel day2 dell’ultimo master 1000 di tennis prima dello US Open, l’ATP Cincinnati 2025, è in campo Mattia Bellucci che se la vedrà da favorito contro Damir Dzumhur nel primo turno. Pronostico Bellucci-Dzumhur 8 agosto 2025.

Pronostico Bellucci-Dzumhur 8 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Dopo aver visto l’anteprima dell’ultimo master 1000 della stagione di tennis, ATP Cincinnati, prima dello slam dello US Open, andiamo a vedere l’analisi del match tra Mattia Bellucci-Damir Dzumhur, sfida valida per il primo turno ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Al via anche il cammino di Mattia Bellucci, che cerca di riprendersi dopo la delusione del ritiro al primo turno del torneo di Toronto contro il francese Hugo Gaston: l’azzurro perdeva 2-0 nel terzo set quando è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Damir Dzhmhur, reduce a sua volta dalla sconfitta alla prima partita del torneo canadese contro Francisco Comesana, rimane un avversario ostico che potrà dare del filo da torcere all’azzurro.

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Bellucci-Dzumhur?

A detenere i diritti tv dell’ATP di Cincinnati è Sky Sport, che dedica ampia copertura all’evento. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite l’app dell’emittente satellitare Sky Go, oltre che su NOW.

Le migliori quote per Mattia Bellucci-Damir Dzumhur

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Bellucci favorito con quota massima @1.60 su Marathonbet e @1.59 su Admiralbet mentre la vittoria di Dzumhur si gioca fino @2.40 su Sisal.

Le nostre scommesse su Mattia Bellucci-Damir Dzumhur

C’è un precedente recente tra i due: a Madrid, sulla terra, ha vinto il bosniaco in tre set. In precedenza, nel 2022, a Cordenons l’aveva spuntata Bellucci in due sole frazioni, sempre sulla terra rossa. Diciotto le posizioni di differenza in classifica: sta meglio Dzumhur che occupa il 54esimo posto, mentre Bellucci è 72esimo. Le quote favoriscono comunque Bellucci, che rischia di non essere nemmeno al meglio, e in questo caso andiamo contro l’azzurro prendendo la quota di valore sullo sfavorito con VITTORIA DZUMHUR @2.40 Sisal, o in alternativa un OVER 22.5 GAMES @1.90 visto che ci aspettiamo comunque un match combattuto.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.