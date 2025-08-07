Pronostici Tennis Master 1000: Mattia Bellucci-Damir Dzumhur, primo turno ATP Cincinnati del 08-08-2025

Pronostico Bellucci-Dzumhur 8 agosto 2025
Pronostici Tennis ATP Master 1000
di
7 Agosto 2025

Nel day2 dell’ultimo master 1000 di tennis prima dello US Open, l’ATP Cincinnati 2025, è in campo Mattia Bellucci che se la vedrà da favorito contro Damir Dzumhur nel primo turno. Pronostico Bellucci-Dzumhur 8 agosto 2025.

Pronostico Bellucci-Dzumhur 8 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Dopo aver visto l’anteprima dell’ultimo master 1000 della stagione di tennis, ATP Cincinnati, prima dello slam dello US Open, andiamo a vedere l’analisi del match tra Mattia Bellucci-Damir Dzumhur, sfida valida per il primo turno ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Al via anche il cammino di Mattia Bellucci, che cerca di riprendersi dopo la delusione del ritiro al primo turno del torneo di Toronto contro il francese Hugo Gaston: l’azzurro perdeva 2-0 nel terzo set quando è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Damir Dzhmhur, reduce a sua volta dalla sconfitta alla prima partita del torneo canadese contro Francisco Comesana, rimane un avversario ostico che potrà dare del filo da torcere all’azzurro.

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Bellucci-Dzumhur?

A detenere i diritti tv dell’ATP di Cincinnati è Sky Sport, che dedica ampia copertura all’evento. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite l’app dell’emittente satellitare Sky Go, oltre che su NOW.

Le migliori quote per Mattia Bellucci-Damir Dzumhur

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Bellucci favorito con quota massima @1.60 su Marathonbet e @1.59 su Admiralbet mentre la vittoria di Dzumhur si gioca fino @2.40 su Sisal.

Le nostre scommesse su Mattia Bellucci-Damir Dzumhur

C’è un precedente recente tra i due: a Madrid, sulla terra, ha vinto il bosniaco in tre set. In precedenza, nel 2022, a Cordenons l’aveva spuntata Bellucci in due sole frazioni, sempre sulla terra rossa. Diciotto le posizioni di differenza in classifica: sta meglio Dzumhur che occupa il 54esimo posto, mentre Bellucci è 72esimo. Le quote favoriscono comunque Bellucci, che rischia di non essere nemmeno al meglio, e in questo caso andiamo contro l’azzurro prendendo la quota di valore sullo sfavorito con VITTORIA DZUMHUR @2.40 Sisal, o in alternativa un OVER 22.5 GAMES @1.90 visto che ci aspettiamo comunque un match combattuto.

