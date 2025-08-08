Pronostico Jannik Sinner-Daniel Galan: le scommesse di tennis sul 2° turno del Master 1000 ATP Cincinnati 2025

Pronostico Sinner-Galan 9 agosto 2025
8 Agosto 2025

Il numero 1 al mondo, e campione in carica del Master 1000 di tennis in Ohio, Jannik Sinner, scende in campo per il secondo turno del ATP Cincinnati nella sfida, sulla carta semplice, contro il colombiano Galan, numero 144 al mondo. Pronostico Sinner-Galan 9 agosto 2025.

Pronostico Sinner-Galan 9 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Daniel Galan, sfida valida per il secondo turno ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

A poco meno di un mese di distanza dal trionfo contro Alcaraz col trionfo a Wimbledon, torna in campo il numero 1 al mondo azzurro, Jannik Sinner torna in campo al ATP Cincinnati, l’ultimo Master 1000 per preparare al meglio lo slam su cemento dello US Open. Jannik è chiamato a difendere il titolo conquistato sul cemento americano un anno fa: fu l’azzurro, infatti a vincere nel 2024 contro Tiafoe in due set (7-6, 6-2), ed è il favorito dalle quote antepost come abbiamo visto nell’anteprima del tabellone maschile.

Contro ci sarà Daniel Elahi Galan (numero 134 nel ranking ATP) che ha sconfitto con il punteggio di 6-2, 6-4 il ceco Vit Kopriva (numero 80) nel match di primo turno andato in scena giovedì 7 agosto. Il colombiano, che è passato dalle qualificazioni, arriverà al match contro il n°1 del mondo forte di una serie aperta di tre successi nel torneo.

Pronostico Sinner-Galan 9 agosto 2025

Pronostico Sinner-Galan 9 agosto 2025

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Sinner-Galan?

Jannik Sinner, che usufruisce di un bye al primo turno, esordirà al Masters 1000 di Cincinnati direttamente al secondo turno: l’azzurro sarà in campo sabato 9 agosto in orario ancora da definire.

Il match tra Jannik Sinner e Daniel Elahi Galan sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In diretta streaming sarà disponibile su NOW e SkyGo.

Le migliori quote per Jannik Sinner-Daniel Galan

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Ovviamente Sinner domina con una quota praticamente simbolica @1.01 sui principali bookmakers come Marathonbet e Goldbet mentre il successo di Galan si gioca mediamente @13 volte la posta, ma su Sisal si trova anche @16 se pensate ad una clamorosa eliminazione dell’altoatesino.

Jannik Sinner-Daniel Galan
09/08/2025
17:00
Bookmaker12
1.0116.00
1.0113.00
1.0113.00
1.0113.00
1.0113.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Daniel Galan

Il prossimo sarà il terzo incrocio fra Jannik Sinner e Daniel Galan. Bilancio a favore del fuoriclasse di Sesto Pusteria che ha vinto entrambi gli incontri, il primo è andato in scena nel 2021 nel Round Robin della Coppa Davis sul cemento (7-5, 6-0) mentre il secondo incontro è più recente e risale a Wimbledon 2023, quando Sinner ha surclassato il colombiano agli ottavi 7-6, 6-4, 6-3. Difficile andare contro Sinner, ma quota ingiocabile. Bisogna muoversi sull’handicap. Con linea davvero alta: SINNER -6.5 GAMES @1.85 Sisal.

