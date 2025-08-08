Il numero 1 al mondo, e campione in carica del Master 1000 di tennis in Ohio, Jannik Sinner, scende in campo per il secondo turno del ATP Cincinnati nella sfida, sulla carta semplice, contro il colombiano Galan, numero 144 al mondo. Pronostico Sinner-Galan 9 agosto 2025.

Pronostico Sinner-Galan 9 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Daniel Galan, sfida valida per il secondo turno ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

A poco meno di un mese di distanza dal trionfo contro Alcaraz col trionfo a Wimbledon, torna in campo il numero 1 al mondo azzurro, Jannik Sinner torna in campo al ATP Cincinnati, l’ultimo Master 1000 per preparare al meglio lo slam su cemento dello US Open. Jannik è chiamato a difendere il titolo conquistato sul cemento americano un anno fa: fu l’azzurro, infatti a vincere nel 2024 contro Tiafoe in due set (7-6, 6-2), ed è il favorito dalle quote antepost come abbiamo visto nell’anteprima del tabellone maschile.

Contro ci sarà Daniel Elahi Galan (numero 134 nel ranking ATP) che ha sconfitto con il punteggio di 6-2, 6-4 il ceco Vit Kopriva (numero 80) nel match di primo turno andato in scena giovedì 7 agosto. Il colombiano, che è passato dalle qualificazioni, arriverà al match contro il n°1 del mondo forte di una serie aperta di tre successi nel torneo.

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Sinner-Galan?

Jannik Sinner, che usufruisce di un bye al primo turno, esordirà al Masters 1000 di Cincinnati direttamente al secondo turno: l’azzurro sarà in campo sabato 9 agosto in orario ancora da definire.

Il match tra Jannik Sinner e Daniel Elahi Galan sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In diretta streaming sarà disponibile su NOW e SkyGo.

Le migliori quote per Jannik Sinner-Daniel Galan

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Ovviamente Sinner domina con una quota praticamente simbolica @1.01 sui principali bookmakers come Marathonbet e Goldbet mentre il successo di Galan si gioca mediamente @13 volte la posta, ma su Sisal si trova anche @16 se pensate ad una clamorosa eliminazione dell’altoatesino.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Daniel Galan

Il prossimo sarà il terzo incrocio fra Jannik Sinner e Daniel Galan. Bilancio a favore del fuoriclasse di Sesto Pusteria che ha vinto entrambi gli incontri, il primo è andato in scena nel 2021 nel Round Robin della Coppa Davis sul cemento (7-5, 6-0) mentre il secondo incontro è più recente e risale a Wimbledon 2023, quando Sinner ha surclassato il colombiano agli ottavi 7-6, 6-4, 6-3. Difficile andare contro Sinner, ma quota ingiocabile. Bisogna muoversi sull’handicap. Con linea davvero alta: SINNER -6.5 GAMES @1.85 Sisal.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.