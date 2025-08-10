Pronostici Tennis ATP Cincinnati 2025: le scommesse sulla sfida tra Francisco Comesana-Luciano Darderi

Pronostico Comesana-Darderi 10 agosto 2025
10 Agosto 2025

Domenica con in campo l’italo-argentino Luciano Darderi che inizia il suo percorso da testa di serie col 2° turno del Master 1000 ATP Cincinnati di tennis contro l’argentino Francisco Comesana. Pronostico Comesana-Darderi 10 agosto 2025.

Pronostico Comesana-Darderi 10 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Francisco Comesana-Luciano Darderi, sfida valida per il secondo turno ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Anche l’italo-argentino Luciano Darderi ha beneficiato di una piccola dose di fortuna, come Luca Nardi di cui abbiamo parlato in un altro articolo in vista della sfida contro Shapovalov. Diverse cancellazioni lo hanno infatti promosso testa di serie permettendogli di saltare così il primo turno.

La prima è contro l’argentino Francisco Comesaña, affrontato solamente una volta all’interno di un Challenger nel 2022 con relativa sconfitta. Ma poi, il numero 34 del ranking, qualora passasse il turno, avrebbe un percorso tutto in salita. Già dal terzo turno, con il possibile incrocio con l’australiano Alex de Minaur, mentre agli ottavi ad attenderlo ci sarebbe il russo Andrej Rublev. Quindi Alcaraz, Zverev e magari Sinner in caso di approdo in finale.

Pronostico Comesana-Darderi 10 agosto 2025

Pronostico Comesana-Darderi 10 agosto 2025

Guida TV Tennis ATP Cincinnati: dove vedere Comesana-Darderi?

Il match è trasmesso in diretta su Sky Sport. In particolare, le partite sono visibili su Sky Sport Tennis, canale 203  ed è disponibile anche in streaming tramite le app ufficiali Sky Go e NOW oppure su Tennis TV.

Le migliori quote per Francisco Comesana-Luciano Darderi

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Dardersi sfavorito con quota oltre la pari fino @2.30 su Sisal mentre Comesana si gioca al massimo @1.70 su Goldbet.

Francisco Comesana-Luciano Darderi
10/08/2025
17:00
Bookmaker12
1.572.30
1.602.30
1.602.29
1.582.30
1.702.17

Le nostre scommesse su Francisco Comesana-Luciano Darderi

Abbiamo detto dell’unico precedente vinto da Comesana in un Challenger del 2022, e da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e qui giochiamo un torneo di livello decisamente superiore. Per questo match ci aspettiamo una sfida combattuta, che entrambi potrebbero vincere, e giochiamo OVER 22.5 GAMES @1.80 Bet365.

