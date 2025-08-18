Non solo Sinner al ATP Cincinnati, al Master 1000 di tennis in Ohio l’Italia piazza un atleta anche nella finale femminile del WTA Cincinnati 2025, ovvero Jasmine Paolini, che se la dovrà però vedere con un ostacolo durissimo, quello rappresentato da Iga Swiatek. Pronostico Swiatek-Paolini 19 agosto 2025.

Pronostico Swiatek-Paolini 19 agosto 2025: lo stato di forma delle tenniste

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Iga Swiatek-Jasmine Paolini, sfida valida per la finale del WTA Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jasmine Paolini ha centrato la finale al Cincinnati Open al femminile, ultimo torneo 1000 in vista degli US Open, un ottimo antipasto per la 29enne toscana che si è presentata all’appuntamento da testa di serie numero 7 e che cercherà di vincere il suo terzo trofeo ‘mille’ della carriera, dopo quelli di Dubai 2024 e di Roma agli Internazionali proprio di quest’anno. Paolini, che recentemente ha cambiato coach passando a Gaio, affronta la sua seconda finale della stagione sicura di ritornare tra le migliori otto del ranking WTA. Il cammino di Jasmine era iniziato dal 2° turno col 2-0 su Sakkari, stesso risultato con cui ha regolato anche Krueger e Krejcikova, prima delle sfide vinte al 3° set contro Gauff ai quarti, e contro Kudermetova in semifinale.

Di fronte c’è un avversaria da far tremare i polsi, Iga Swiatek, che è al numero 3 del ranking mondiale che ha comandato per lungo tempo. Anche la polacca ha ovviamente iniziato col bye, quindi dal 2° turno dove ha asfaltato per 6-1, 6-4 Potapova, poi ha vinto per il ritiro di Kostyuk e ha continuato comeun rullo compressore anche contro Cirstea al 4° turno, Kalinskaya ai quarti e pure Rybakina in semifinale, tutte battute 2-0, per Swiatek che in questo torneo non ha ancora concesso un set. Swiatek inoltre ha vinto 5 precedenti su 5 contro Paolini.

Guida TV Tennis WTA Cincinnati: dove vedere Swiatek-Paolini?

Il match tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek, valido per la finale del torneo 1000 femminile di Cincinnati, è in programma lunedì 18 agosto nella notte italiana. L’incontro andrà in scena dopo la finale maschile Sinner-Alcaraz e comincerà non prima delle ore 24:00. La partita sarà trasmessa in Italia in diretta tv in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max). In diretta live streaming si potrà vedere sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv oppure gratis su supertennis.tv.

Migliori quote per Iga Swiatek-Jasmine Paolini

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Non sembrano decisamente quote da finale con Swiatek favorita @1.22 di quota massima su Sisal mentre la vittoria di Paolini viaggia fino @5 volte la posta su Marathonbet e Bet365.

Le nostre scommesse su Iga Swiatek-Jasmine Paolini

Come anticipato la polacca è un’autentica “bestia nera” dell’azzurra, che finora in carriera non è mai riuscita a imporsi nel circuito maggiore contro la ex numero uno al mondo. La sfida più recente risale alla semifinale di Bad Homburg (sull’erba), nella quale Swiatek si impose oer 6-1 6-3. Sul cemento si sono affrontate in due occasioni: al primo turno degli US Open 2022 e nel corso della semifinale della Billie Jean King Cup poi vinta dall’Italia, ma nella quale Paolini fu sconfitta dalla polacca nell’unico dei cinque match deciso al terzo set. Tutti gli altri sono stati vinti in due da Swiatek. Giochiamo l’handicap su SWIATEK -4.5 GAMES @1.67.

