La pioggia ha rinviato il match d’esordio del Masters 1000 canadese di Matteo Berrettini contro l’argentino Mariano Navone al ATP Montreal, un match rinviato al pomeriggio di lunedì. Pronostico Berrettini-Navone 3 agosto 2026.

Pronostico Berrettini-Navone 3 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Mariano Navone match di tennis valido per il torneo ATP Masters 1000 Montreal, in Canada.

Matteo Berrettini torna in campo dopo un mese di stop post-Wimbledon, saltando i tornei intermedi sulla terra proprio per preparare al meglio lo swing sul cemento nordamericano.

Mariano Navone è uno specialista della terra battuta. Sul cemento ha faticato molto in stagione, raccogliendo pochissime vittorie nei tabelloni principali ATP e mostrando evidenti limiti strutturali su superfici rapide.

Guida TV Tennis: dove vedere Berrettini-Navone?

Il match tra Matteo Berrettini e Mariano Navone sarà il primo sul Rogers Court, lunedì 3 agosto alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming SkyGo e Now.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Mariano Navone

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Mariano Navone

Si tratta del primo scontro in assoluto tra i due sul cemento. Il cemento all’aperto favorisce nettamente il tennis di potenza di Berrettini. Il bilancio complessivo dei precedenti vede Matteo Berrettini in vantaggio per 3-0 su Mariano Navone. Tutti i match si sono disputati sulla terra battuta. I due giocatori sono molto vicini nel ranking, con Berrettini (41°) di poco avanti sull’argentino (44°) e noi favoriamo il successo del romano, ma in un match combattuto da Over.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.85

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.