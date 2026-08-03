Pronostico Matteo Berrettini-Mariano Navone: analisi e scommesse tennis ATP Montreal 2026

Pronostico Berrettini-Navone 3 agosto 2026
Pronostici Tennis ATP Master 1000
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3 Agosto 2026

La pioggia ha rinviato il match d’esordio del Masters 1000 canadese di Matteo Berrettini contro l’argentino Mariano Navone al ATP Montreal, un match rinviato al pomeriggio di lunedì. Pronostico Berrettini-Navone 3 agosto 2026.

Pronostico Berrettini-Navone 3 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Mariano Navone match di tennis valido per il torneo ATP Masters 1000 Montreal, in Canada.

Matteo Berrettini torna in campo dopo un mese di stop post-Wimbledon, saltando i tornei intermedi sulla terra proprio per preparare al meglio lo swing sul cemento nordamericano.

Mariano Navone è uno specialista della terra battuta. Sul cemento ha faticato molto in stagione, raccogliendo pochissime vittorie nei tabelloni principali ATP e mostrando evidenti limiti strutturali su superfici rapide.

Pronostico Berrettini-Navone 3 agosto 2026

Pronostico Berrettini-Navone 3 agosto 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Berrettini-Navone?

Il match tra Matteo Berrettini e Mariano Navone sarà il primo sul Rogers Court, lunedì 3 agosto alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming SkyGo e Now. 

Migliori quote per Matteo Berrettini-Mariano Navone

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Matteo Berrettini-Mariano Navone
03/08/2026
22:00
Bookmaker12
1.502.50
1.532.38
1.532.46
1.502.50
1.522.50

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Mariano Navone

Si tratta del primo scontro in assoluto tra i due sul cemento. Il cemento all’aperto favorisce nettamente il tennis di potenza di Berrettini. Il bilancio complessivo dei precedenti vede Matteo Berrettini in vantaggio per 3-0 su Mariano Navone. Tutti i match si sono disputati sulla terra battuta. I due giocatori sono molto vicini nel ranking, con Berrettini (41°) di poco avanti sull’argentino (44°) e noi favoriamo il successo del romano, ma in un match combattuto da Over.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.85

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