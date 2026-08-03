Inizia il Masters 1000 di Tennis di Mattia Belucci che torna in campo a Montreal, e inizierà il suo cammino canadese contro l’argentino Sebastian Baez che parte leggermente favotorio visto che l’azzurro rientra anche da un infortunio prima di Wimbledon che lo ha lasciato parecchio tempo ai box. Pronostico Bellucci-Baez 3 agosto 2026.

Pronostico Bellucci-Baez 3 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Mattia Bellucci-Sebastian Baez match di tennis valido per il torneo ATP Masters 1000 Montreal, in Canada.

Sebastian Baez è reduce dai quarti raggiunti sulla terra rossa a Bastad e Kitzbuhel, utili per migliorare il proprio score nel 2026 che è arrivato a quota 27 vittorie su 45 incontri disputati.

Dall’altra parte, il mancino di Busto Arsizio, Mattia Bellucci, che sembra pronto a fare il suo rientro nel circuito ATP dopo l’infortunio in allenamento rimediato prima dell’inizio di Wimbledon: nel 2026, il lombardo ha messo assieme 24 successi su 45 partite.

Guida TV Tennis: dove vedere Bellucci-Baez ?

Il match tra Mattia Bellucci e Sebastián Báez, valido per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montreal, è trasmesso in diretta TV esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.

Migliori quote per Mattia Bellucci-Sebastian Baez

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Mattia Bellucci-Sebastian Baez

I due non si sono mai affrontati prima, la superficie di gioco potrebbe avvantaggiare Bellucci, ma lo stop forzato potrebbe metterlo di fronte ad un rientro difficile quindi andiamo con il sudamericano.

PRONOSTICO: VITTORIA BAEZ @1.80

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