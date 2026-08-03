Questo lunedì inizia anche il Masters 1000 canadese di Tennis di Lorenzo Sonego, che apre le danze al ATP Montreal con la sfida contro l’olandese Tallon Griekspoor. Pronostico Sonego-Griekspoor 3 agosto 2026.

Pronostico Sonego-Griekspoor 3 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Sonego-Tallon Griekspoor match di tennis valido per il torneo ATP Masters 1000 Montreal, in Canada.

Vittima di un problema al polso accusato all’Australian Open, Lorenzo Sonego ha un bilancio negativo in questa stagione in cui ha incassato 13 sconfitte su 22 incontri disputati.

Un infortunio muscolare ha, invece, inciso sul rendimento dell’olandese Tallon Griekspoor che, dopo essersi ritirato dalla finale di Dubai con Daniil Medvedev nel mese di febbraio, è precipitato fuori dalla top 50 del mondiale con 18 k.o. su 29 partite giocate e una striscia aperta di quattro battute d’arresto consecutive.

Guida TV Tennis: dove vedere Sonego-Griekspoor?

Il match tra Lorenzo Sonego e Tallon Griekspoor, valido per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montreal, viene trasmesso in diretta TV esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.

Migliori quote per Lorenzo Sonego-Tallon Griekspoor

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-Tallon Griekspoor

Entrambi i confronti diretti si sono risolti in volata e in match combattuti, ma in tutti e due i casi ha vinto Sonego che ha superato l’olandese nel 2022 alle qualificazioni di Parigi (3-6 6-4 7-6 7-3) e al primo turno proprio qui a Montreal nel 2024 (7-6 9-7 5-7 6-4).

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.76

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.