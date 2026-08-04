Nella notte tra martedì e mercoledì (pioggia permettendo) scende in campo Flavio Cobolli che inizia il suo ATP Masters 1000 Montreal 2026 contro il tedesco Yannick Hanfmann. Pronostico Cobolli-Hanfmann 5 agosto 2026.

Pronostico Cobolli-Hanfmann 5 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Yannick Hanfmann match di tennis valido per il torneo ATP Masters 1000 Montreal, in Canada.

Inizia la stagione sul cemento americano anche per Flavio Cobolli, che si presenta al Masters 1000 canadese come testa di serie numero 6. La strada maestra, se l’obiettivo è quello di qualificarsi per le ATP Finals di fine anno, è quella di centrare risultati con continuità su tutte le superfici. Il romano è al rientro in campo dopo una breve vacanza, utile per ricaricare le batterie dopo una prima metà di stagione in cui ha disputato complessivamente 43 partite, vincendone ben 27.

Contro ci sarà Yannick Hanfmann, veterano tedesco che ha guadagnato il pass per la sfida con l’italiano grazie al successo ottenuto al primo turno, in tre set, contro il francese Benjamin Bonzi, raccogliendo il successo n. 24 del 2026 a fronte di 18 sconfitte.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Yannick Hanfmann?

Il match sarà il quinto sul Rogers Court e chiuderà un programma che inizierà alle ore 17:00 di mercoledì 5 agosto. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (203). Prevista la diretta streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Yannick Hanfmann

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Yannick Hanfmann

La mancanza di precedenti scontri diretti rende quello odierno un confronto inedito. Chi passa il turno affronta nei sedicesimi il vincente del match tra l’argentino Tomas Etcheverry e il portoghese Nuno Borges. In questo duello inedito, esprimiamo una preferenza per Cobolli, animato dal desiderio di qualificarsi per la prima volta alle ATP Finals di Torino.

PRONOSTICO: VITTORIA COBOLLI @1.67

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