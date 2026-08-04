Pronostico Luciano Darderi-Gabriel Diallo: analisi, quote, guida tv, statistiche e scommesse tennis, ATP Montreal 2026

Pronostico Darderi-Diallo 5 agosto 2026
Pronostici Tennis ATP Master 1000
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4 Agosto 2026

A Montreal inizia il Masters 1000 di tennis di Luciano Darderi che rientra dopo il ritiro a Los Cabos e se la vedrà subito con un avversario scomodo, Gabriel Diallo, che gioca in casa il torneo canadese. Pronostico Darderi-Diallo 5 agosto 2026.

Pronostico Darderi-Diallo 5 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Gabriel Diallo match di tennis valido per il torneo ATP Masters 1000 Montreal, in Canada.

Luciano Darderi (diciannovesima testa di serie) torna in campo dopo la sconfitta per ritiro incassata a Los Cabos la scorsa settimana. Il 24enne di Villa Gesell ha dichiarato sentirsi pronto a competere in questo torneo a cui arriva comunque con qualche incertezza sul proprio livello di gioco sul cemento visto che la terra rossa rimane il suo terreno di casa preferito.

Contro ci sarà il giocatore di casa, Gabriel Diallo. Il canadese, in tabellone con una wild card, si è qualificato al secondo turno grazie al successo in tre set ottenuto contro il francese Kyrian Jacquet. L’atleta di casa sta vivendo un 2026 negativo (10-18), ma non va sottovalutato davanti al proprio pubblico e su un campo veloce come quello canadese.

Pronostico Darderi-Diallo 5 agosto 2026

Pronostico Darderi-Diallo 5 agosto 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Gabriel Diallo?

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (203). Prevista la diretta streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Luciano Darderi-Gabriel Diallo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Luciano Darderi-Gabriel Diallo
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.851.90
1.801.91
1.881.86
1.851.90
1.891.88

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Gabriel Diallo

Non esistono precedenti tra i due giocatori, assisteremo quindi a un incontro inedito. Chi si qualifica sfiderà nei sedicesimi il vincente del confronto tra il cinese Shang e il russo Rublev. Darderi arriva da un ritiro e sul cemento non da le stesse sicurezze su terra. Diallo in casa potrebbe trovare qualche energia in più per vincere.

PRONOSTICO: VITTORIA DIALLO @1.91

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