A Montreal inizia il Masters 1000 di tennis di Luciano Darderi che rientra dopo il ritiro a Los Cabos e se la vedrà subito con un avversario scomodo, Gabriel Diallo, che gioca in casa il torneo canadese. Pronostico Darderi-Diallo 5 agosto 2026.

Pronostico Darderi-Diallo 5 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Gabriel Diallo match di tennis valido per il torneo ATP Masters 1000 Montreal, in Canada.

Luciano Darderi (diciannovesima testa di serie) torna in campo dopo la sconfitta per ritiro incassata a Los Cabos la scorsa settimana. Il 24enne di Villa Gesell ha dichiarato sentirsi pronto a competere in questo torneo a cui arriva comunque con qualche incertezza sul proprio livello di gioco sul cemento visto che la terra rossa rimane il suo terreno di casa preferito.

Contro ci sarà il giocatore di casa, Gabriel Diallo. Il canadese, in tabellone con una wild card, si è qualificato al secondo turno grazie al successo in tre set ottenuto contro il francese Kyrian Jacquet. L’atleta di casa sta vivendo un 2026 negativo (10-18), ma non va sottovalutato davanti al proprio pubblico e su un campo veloce come quello canadese.

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Gabriel Diallo?

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (203). Prevista la diretta streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Luciano Darderi-Gabriel Diallo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Gabriel Diallo

Non esistono precedenti tra i due giocatori, assisteremo quindi a un incontro inedito. Chi si qualifica sfiderà nei sedicesimi il vincente del confronto tra il cinese Shang e il russo Rublev. Darderi arriva da un ritiro e sul cemento non da le stesse sicurezze su terra. Diallo in casa potrebbe trovare qualche energia in più per vincere.

PRONOSTICO: VITTORIA DIALLO @1.91

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.