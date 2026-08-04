Pronostico Lorenzo Musetti-Nicolas Mejia: analisi, quote e scommesse tennis, ATP Montreal del 6 agosto 2026

Pronostico Musetti-Mejia 6 agosto 2026
Pronostici Tennis ATP Master 1000
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4 Agosto 2026

Giovedì inizia il Masters 1000 ATP Montreal 2026 di Lorenzo Musetti. L’azzurro inizierà il suo cammino canadese contro un qualificato, il colombiano Nicolas Mejia, sui cui il tennista toscano è nettamente favorito. Pronostico Musetti-Mejia agosto 2026.

Pronostico Musetti-Mejia 6 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Nicolas Mejia match di tennis valido per il torneo ATP Masters 1000 Montreal, in Canada.

Il qualificato colombiano Nicolas Mejia rimonta lo spagnolo Martin Landaluce 4-6 6-4 6-3 in due ore e trentuno minuti. Il sudamericano affronterà ora il tennista toscano nei trentaduesimi. Il colombiano sta attraversando un ottimo momento di forma. Ha superato le qualificazioni e il primo turno del tabellone principale a Montreal, vincendo le ultime tre partite di fila.

Lorenzo Musetti torna in campo dopo una serie di alti e bassi nel circuito ATP, culminata con l’eliminazione ai quarti di finale a Washington contro l’astro nascente spagnolo Jodar (che poi perderà la finale con Fritz).

Pronostico Musetti-Mejia 6 agosto 2026

Pronostico Musetti-Mejia 6 agosto 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Nicolas Mejia?

Il match tra Lorenzo Musetti e Nicolás Mejía, valido per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montreal 2026, è in programma mercoledì 5 agosto 2026 a partire dalle ore 17:00. Diretta sui canali dedicati al tennis (Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis). Streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Nicolas Mejia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Musetti-Nicolas Mejia
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.116.00
1.136.00
1.115.80
1.116.00
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Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Nicolas Mejia

Si tratta del primo confronto assoluto nel circuito maggiore professionistico tra il tennista azzurro e il colombiano. Musetti parte ampiamente favorito dal pronostico grazie alla maggiore esperienza nei tornei Masters 1000 e alla netta differenza di classifica. Mejía rappresenta comunque un avversario insidioso e in fiducia, avendo già superato i turni di qualificazione per adattarsi ai campi di Montreal.

PRONOSTICO: OVER 19.5 GAMES @1.73

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