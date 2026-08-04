Giovedì inizia il Masters 1000 ATP Montreal 2026 di Lorenzo Musetti. L’azzurro inizierà il suo cammino canadese contro un qualificato, il colombiano Nicolas Mejia, sui cui il tennista toscano è nettamente favorito. Pronostico Musetti-Mejia agosto 2026.

Pronostico Musetti-Mejia 6 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Nicolas Mejia match di tennis valido per il torneo ATP Masters 1000 Montreal, in Canada.

Il qualificato colombiano Nicolas Mejia rimonta lo spagnolo Martin Landaluce 4-6 6-4 6-3 in due ore e trentuno minuti. Il sudamericano affronterà ora il tennista toscano nei trentaduesimi. Il colombiano sta attraversando un ottimo momento di forma. Ha superato le qualificazioni e il primo turno del tabellone principale a Montreal, vincendo le ultime tre partite di fila.

Lorenzo Musetti torna in campo dopo una serie di alti e bassi nel circuito ATP, culminata con l’eliminazione ai quarti di finale a Washington contro l’astro nascente spagnolo Jodar (che poi perderà la finale con Fritz).

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Nicolas Mejia?

Il match tra Lorenzo Musetti e Nicolás Mejía, valido per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montreal 2026, è in programma mercoledì 5 agosto 2026 a partire dalle ore 17:00. Diretta sui canali dedicati al tennis (Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis). Streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Nicolas Mejia

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Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Nicolas Mejia

Si tratta del primo confronto assoluto nel circuito maggiore professionistico tra il tennista azzurro e il colombiano. Musetti parte ampiamente favorito dal pronostico grazie alla maggiore esperienza nei tornei Masters 1000 e alla netta differenza di classifica. Mejía rappresenta comunque un avversario insidioso e in fiducia, avendo già superato i turni di qualificazione per adattarsi ai campi di Montreal.

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