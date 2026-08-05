Al via il Masters 1000 canadese per Matteo Arnaldi che dopo il ritiro a Washington, per un problema al piede, torna in gioco al ATP Montreal dove inizia il suo torneo contro l’ungherese Fabian Marozsan. Pronostici Arnaldi-Marozsan 5 agosto 2026.

Pronostici Arnaldi-Marozsan 5 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Arnaldi-Fabian Marozsan match di tennis valido per il torneo ATP Masters 1000 Montreal, in Canada.

Inizia il masters 1000 canadese di Matteo Arnaldi. Il sanremese si è ritirato la scorsa settimana al 1° turno di Washington contro Lorenzo Musetti mentre era in svantaggio per 6-0 3-1: a tradire il semifinalista del Roland Garros 2026 il piede che tanto l’ha fatto penare in avvio di stagione. Saranno da capire le sue condizioni reali al rientro in Canada.

Classe 1999, l’ungherese Fabian Marozsan ha piegato il nipponico Shintaro Mochizuki per 6-4 6-3, conquistando la vittoria n. 17 su 35 partite disputate.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Arnaldi-Fabian Marozsan?

Il match sarà in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis) e in streaming con NOW e Sky Go. Arnaldi e Marozsan saranno in campo mercoledì 5 agosto nella serata italiana, alle ore 21:30.

Migliori quote per Matteo Arnaldi-Fabian Marozsan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Arnaldi-Fabian Marozsan

Matteo Arnaldi conduce per 3-0 nei precedenti ufficiali contro Fábián Marozsán. Il tennista azzurro ha vinto tutti gli incontri disputati finora in carriera senza cedere nemmeno un set all’ungherese. I due tennisti si sfidano per la prima volta sul cemento all’ATP Masters 1000 di Montreal, mentre i tre incroci passati si sono giocati tutti sulla terra battuta, l’ultimo dei quali lo scorso anno a Ginevra, con un 6-3, 7-6 per Arnaldi. Come detto questa volta la superficie sarà diversa e Arnaldi arriva dal ritiro di Washington per un problema al piede. Sulla carta il passaggio del turno non è fuori dalla portata di Arnaldi, ma Marozsan è favorito in quota e si giocherà le sue chance in un match che potrebbe anche prolungarsi più del previsto.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.