Oggi 12 aprile 2023, andrà in scena il derby italiano di tennis, tra Luca Nardi e Lorenzo Musetti, valido per l’accesso agli ottavi di finale del Master 1000 di Montecarlo. Pronostici ATP Montecarlo: Luca Nardi-Lorenzo Musetti, derby italiano, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due giocatori.

Stato di forma dei due tennisti

Lorenzo Musetti si presenta a questa sfida dopo la bella vittoria ottenuta ai danni di Miomir Kecmanovic, dopo un brutto periodo, dove il tennista non riusciva a ritrovare un buon livello di gioco.

Luca Nardi invece, sta dimostrando di giocare un grandissimo tennis su questa superficie e lo dimostrano le 3 vittorie arrivate con giocatori più forti di lui a livello di ranking. I due giocatori si sono affrontati solo una volta, nel lontano 2019, dove ha vinto l’incontro Nardi 6-3 al terzo set.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Montecarlo 2023, vedono ampiamente favorita la vittoria di Lorenzo Musetti, offerta a quota 1.20 su Starcasinò e a quota 1.25 su Sisal, mentre il successo di Luca Nardi è pagato 4 volte la posta giocata.

Pronostici ATP Montecarlo: Luca Nardi-Lorenzo Musetti, derby italiano

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita molto combattuta, dove entrambi i tennisti italiani avranno le loro occasioni per mettere sotto pressione l’altro giocatore.

Musetti è più preparato per affrontare questo tipo di partite e può sentire meno l’emozione di Nardi, che ancora non ha la stessa caratura ed esperienza di Lorenzo.

Pronostico: decidiamo dunque di puntare sulla vittoria per 2-0 a favore di Lorenzo Musetti a quota 1.85 .