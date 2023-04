Per i pronostici di tennis di oggi 27 aprile 2023, oggi andrà in scena il match del primo turno del torneo ATP Madrid, dove sì affronteranno il tennista ungherese Marton Fucsovic, contro il nostro italiano Marco Cecchinato. Pronostici tennis oggi 27/4/2023: Marco Cecchinato-Marton Fucsovic ATP Madrid, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Stato di forma dei due tennisti

Marco Cecchinato, dopo un brutto periodo di forma sembra aver ritrovato il suo miglior tennis, che l’ha portato lo scorso anni fino alla semifinale del torneo di tennis Roland Garros di Parigi.

Dall’altra parte della rete troviamo il giocatore Marton Fucsovic, anche lui è reduce da un buon rientro sul campo da tennis. Fucsovic ricordiamoci è reduce da un brutto infortunio che l’ha tenuto fuori dal circuito per circa 6 mesi.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Madrid 2023, vedono favorita la vittoria di Marton Fucsovic, offerta a quota 1.60 su Starcasinò e a quota 1.60 su Sisal, mentre il successo di Marco Cecchinato è pagato a quota 2.30.

Pronostici tennis oggi 27/4/2023: Marco Cecchinato-Marton Fucsovic

Per lo staff di Bet Italia Web, il match sarà molto combattuto, perchè entrambi i tennisti giocano il loro miglior tennis su terra. Marco Cecchinato se dovesse tenere una buona percentuale di prime palle, avrà qualche chance per giocarsi e vincere il match. Pronostico: vittoria di Marco Cecchinato a quota 2.30.

