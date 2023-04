Quote Antepost Roland Garros 2023. Il French Open è il secondo slam della stagione di Tennis 2023 e vede tre grandi favoriti in campo maschile: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Rafa Nadal. Nel femminile c’è una favorita più netta, ed è come al solito Iga Swiatek.

Quote Antepost Roland Garros 2023: il tabellone maschile

Dal 28 maggio al 10 giugno si gioca il French Open 2023, noto anche come Roland Garros, secondo slam dell’anno per la stagione di Tennis che vede una grande sfida a tre, almeno sulla carta. In testa c’è sempre Novak Djokovic, ma questa volta gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, due generazioni a confronto, sono molto vicini al serbo. Rafa cerca la 15° vittoria in terra francese, Alcaraz è designato come il suo successore.

Gli italiani si affidano a Jannik Sinner @13 e a Lorenzo Musetti @33, oltre a Matteo Berrettini @41 che lo scorso anno ha raggiunto i quarti di finale di questo torneo ma che questa volta è un pò più attardato rispetto ai primi due, visto anche il momento poco positivo tra infortuni e ritiri.

Quote Antepost Roland Garros 2023: il tabellone femminile

Iga Swiatek è la grande favorita per bissare il titolo vinto nel 2022, quando è succeduta a Barbora Krejcíkova. Nelle lavagne la polacca non sembra avere rivali in questo slam, con Ons Jabeur prima avversaria, ma molto staccata, così come Cori Gauff.

Programma completo e diretta tv French Open

Domenica 28 maggio diurna 11:00 primo turno

Lunedì 29 maggio diurna 11:00 primo turno

Lunedì 29 maggio serale 21:00 primo turno

Martedì 30 maggio diurna 11:00 primo turno

Martedì 30 maggio serale 21:00 primo turno

Mercoledì 31 maggio diurna 11:00 secondo turno

Mercoledì 31 maggio serale 21:00 secondo turno

Giovedì 1° giugno diurna 11:00 secondo turno

Giovedì 1° giugno serale 21:00 secondo turno

Venerdì 2 giugno diurna 11:00 terzo turno

Venerdì 2 giugno serale 21:00 terzo turno

Sabato 3 giugno diurna 11:00 terzo turno

Sabato 3 giugno serale 21:00 terzo turno

Domenica 4 giugno diurna 11:00 ottavi di finale

Domenica 4 giugno serale 21:00 ottavi di finale

Lunedì 5 giugno diurna 11:00 ottavi di finale

Lunedì 5 giugno serale 21:00 ottavi di finale

Martedì 6 giugno diurna 12:00 quarti di finale

Martedì 6 giugno serale 17:00 quarti di finale

Mercoledì 7 giugno diurna 12:00 quarti di finale

Mercoledì 7 giugno serale 21:00 quarti di finale

Giovedì 8 giugno diurna 14:00 semifinali

Venerdì 9 giugno diurna 15:00 semifinali

Sabato 10 giugno diurna 15:00 Finale singolare femminile

Domenica 11 giugno diurna 15:00 Finale singolare maschile

ROLAND GARROS 2023 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery Plus, SkyGo, NOW, DAZN.

