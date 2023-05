Mercoledì 10 maggio 2023, andrà in scena il match tra il nostro Lorenzo Sonego opposto al giocatore francese Jeremy Chardym partita valida per il secondo turno del tabellone principale del Master 1000 di Roma. Pronostici tennis ATP Roma: Lorenzo Sonego-Jeremy Chardy di oggi 10/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo sttao di forma dei due tennisti.

Stato di forma dei due tennisti

Lorenzo Sonego, arriva a questo torneo dell’ATP Roma dopo un inizio del 2023 non nel migliore dei modi. Per lui sono arrivate tante sconfitte sopratutto con giocatori di un livello inferiore.

Dall’altra parte troviamo Jeremy Chardy, che viene considerato quasi un ex giocatore, dopo la pendemia di covid infatti il francese non è più riuscito a trovare ritmo ed a tornare ai suoi livelli. I due giocatori si sono affrontati una sola volta nel 2019 a Phonix, dove ha vinto al terzo set proprio il tennista italiano.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Roma 2023, vedono nettamente favorita la vittoria di Lorenzo Sonego, offerta a quota 1.10 su Starcasinò e a quota 1.15 su Sisal, mentre il successo di Jeremy Chardy è pagato a quota 6.50.

Pronostici tennis ATP Roma: Lorenzo Sonego-Jeremy Chardy di oggi 10/05/2023

Noi dello staff di Bet Italia Web, pensiamo che Lorenzo Sonego su questi campi ci ha sempre impressionato giocando prestazioni di altissimo livello, nel 2021 vinse contro Rublev negli ottavi per poi perdere solo da Djokovic nei quarti. Chardy è dotato di un buon servizio, ma la mancanza di partite su questa superficie non lo aiuterà in questa lotta. Il nostro pronostico è la vittoria 2-0 per Sonego a quota 1.50

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione