Oggi 10 maggio 2023, andrà in scena il match di tennis tra il tennista spagnolo Pedro Martinez, opposto al giocatore kazako Alexander Bublik, valido per il secondo turno del tabellone principale del Master 1000 di Roma. Pronostico Pedro Martinez-Alexander Bublik, ATP Roma 2023 del 10/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Pedro Martinez sta piano piano ritrovando il suo tennis, dopo un inzio di anno difficile, dove ha collezionato 6 sconfitte di fila, sembra che ora lo spagnolo sia tornato a giocare un buon tennis.

Dall’altra parte della rete troviamo uno dei giocatori più “pazzi” del circuito”, il Kazako Alexander Bublik, che è capace di battere chiunque ma anche perdere incontri con giocatori molto meno talentuosi di lui. I due giocatori si sono affrontati una volta proprio l’anno scorso all’ATP dell’Estoril dove ha vinto in due set Martinez.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Roma 2023, vedono favorita la vittoria di Pedro Martinez, offerta a quota 1.80 su Starcasinò e a quota 1.85 su Sisal, mentre il successo di Alexander Bublik è pagato a quota 2.00.

Pronostico Pedro Martinez-Alexander Bublik, ATP Roma 2023 del 10/05/2023

Dopo aver analizzato questo match noi di Bet Italia web pensiamo che l’esperienza su questa superficie dello spagnolo, fa di lui il favorito.

Ma attenzione alle armi al servizio e da fondo che ha il kazako che se è in giornata riesce a giocare un tennis di altissimo livello anche su questa superficie, che non è la sua prediletta. Il nostro pronostico è la vittoria di Pedro Martinez a quota 1.80.

