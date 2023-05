Per i pronostici tennis di oggi 12/05/2023, agli ATP di Roma, andra in scena il match tra il tennista francese Arthur Fils, opposto al giocatore danese Holger Rune, valido per il terzo turno del tabellone principale del Master 1000 di Roma. Pronostici Tennis ATP Roma: Arthur Fils-Holger Rune del 12/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Holger Rune arriva a questo torneo ATP Roma 2023, dopo aver giocato degli ottimi incontri in molti tornei. Prima ha vinto il torneo a Monaco dove ha recuperato il punteggio di 5-2 nel set deciso. Poi all’ATP Madrid, ha vinto contro Bublik al primo turno per poi uscire sconfitto contro Davidovich.

Arthur Fils è un giocatore classe 2004, che sicuramente da qui a due anni arriverà ai vertici della classifica mondiale. Qui a Roma il francese è partito dalle qualificazioni, dove ha sconfitto prima Peniston e Shevcenko per poi battere al primo turno Cerundolo. I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera e lo faranno oggi per la prima volta.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Roma 2023, vedono nettamente favorita la vittoria di Holger Rune, offerta a quota 1.10 su Starcasinò e a quota 1.15 su Sisal, mentre il successo di Arthur Fils è pagato a quota 5.50.

Pronostici Tennis ATP Roma: Arthur Fils-Holger Rune del 12/05/2023

Noi dello staff di Bet Italia Web, pensiamo che l’esperienza di Holger Rune su questi campi dovrebbe essere la chiave per portare a casa questo match, ma attenzione però alla forza fisica del francese che alla lunga può fare la differenza. Il nostro pronostico è la vittoria di un set di Arthur Fils a quota 2.10.

