Per i pronostici tennis di oggi 15/05/2023, agli ATP di Roma, andra in scena il match tra il nostro Lorenzo Musetti opposto al tennista americano Frances Tiafoe, partita valida per un posto agli ottavi del Master 1000 di Roma. Pronostici Tennis ATP Roma: Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe del 15/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Lorenzo Musetti arriva a questa partita dopo un grandissimo match vinto contro Arnaldi 2-0. Oramai il tennista italiano ha preso consapevolezza di poter arrivare infondo in tutti i tornei e oggi sicuramente cercherà di non sbagliare.

Frances Tiafoe anche lui sta giocando molto bene su terra, questo lo dimostra il torneo vinto a Houston poche settimane fa. I due giocatori si sono affrontati 4 volte, ma solo 2 volte si sono affrontati sulla terra e il risultato è di parità.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Roma 2023, vedono favorita la vittoria di Lorenzo Musetti, offerta a quota 1.45 su Starcasinò e a quota 1.50 su Sisal, mentre il successo di Frances Tiafoe è pagato a quota 2.50.

Pronostici Tennis ATP Roma: Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe

Giocare al Foro italico contro un italiano è sempre difficile, sopratutto nella settimana decisiva. Lorenzo Musetti su questa superficie ha troppe carte in più rispetto all’americano che è più un giocatore da cemento. L’italiano dovrà essere bravo a non far spingere con il dritto Tiafoe e a tenerlo fuori dalla linea di fondo. Il nostro pronostico è la vittoria di Musetti a quota 1.50.

