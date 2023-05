Per i pronostici tennis di oggi 16/05/2023, agli ATP di Roma, andra in scena il match tra il nostro Jannik Sinner opposto al tennista argentino Francisco Cerundolo, match valido per un posto ai quarti di finale del Master 1000 di Roma. Pronostici Tennis ATP Roma: Jannik Sinner-Francisco Cerundolo del 16/05/2023, scopri lo stato di forma dei due tennisti e le quote offerte dai bookmaker.

Lo stato di forma dei due tennisti

Jannik Sinner, arriva a questo match valido per gli ottavi di finale dell’ATP Roma 2023, dopo una grandissima vittoria ottenuta ai danni di Aleksandr Ševčenko, battuto 6-2 al terzo set.

Dall’altra parte del campo da tennis, troviamo Francisco Cerundolo, non brillantissimo è reduce da due incontti teminati al terzo set molto combattuti, vinti contro Wu e Barrere. I due giocatori si sono affrontati 3 volte e conduce Sinner per 2-1.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Roma 2023, vedono nettamente favorita la vittoria di Jannik Sinner, offerta a quota 1.10 su Starcasinò e a quota 1.13 su Sisal, mentre il successo di Francisco Cerundolo è pagato a quota 6.50.

Pronostici Tennis ATP Roma: Jannik Sinner-Francisco Cerundolo

Giocare al foro italico contro un italiano è sempre difficile, sopratutto contro uno Jannik Sinner che nell’ultimo periodo sta dimostrando di essere quasi imbattibile su tutte le superfici. Francisco Cerundolo ha un gioco pericoloso su terra, si difende e riesce a spingere bene con il dritto. Sinner dovrà essere bravo a non perdere campo e a giocare con molta pesantezza per non lasciare in mano il pallino del gioco all’argentino.

Pronostico tennis di oggi: decidiamo dunque di puntare su un 2-0 secco di Jannik Sinner che troviamo a quota 1.50 circa.

